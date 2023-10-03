«Реал» обвинили в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры»

Бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо сделал скандальное заявление про «Реал».

По его словам, мадридский клуб подкупал судей.

«Реал» был замечен в этом еще до дела Негрейры. Тот, кто осмелился бы осудить Флорентино Переса, был бы самоубийцей.

Невозможно преследовать в судебном порядке что-либо, что касается Флорентино. Он неприкасаемый», – сказал Вильярехо.