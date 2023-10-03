«Реал» обвинили в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры»

не хочется слепо защищать свой любимый клуб
но такие слова пшик и ничего не стоят
или бывший комиссар не в курсе, что трындеть не мешки ворочать и нужны доказательства?
или барса или кто-то другой занес айфончик комиссару за лепет на микрофон?
пусть тогда уж дает инфу и реал судят и проводят разбирательство
Бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо сделал скандальное заявление про «Реал».
По его словам, мадридский клуб подкупал судей.
«Реал» был замечен в этом еще до дела Негрейры. Тот, кто осмелился бы осудить Флорентино Переса, был бы самоубийцей.
Невозможно преследовать в судебном порядке что-либо, что касается Флорентино. Он неприкасаемый», – сказал Вильярехо.
- Сегодня «Реал» сыграет с «Наполи» в ЛЧ.
- Мадридцы лидируют в Примере.