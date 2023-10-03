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    • «Реал» обвинили в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры»

    «Реал» обвинили в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры»

    Бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо сделал скандальное заявление про «Реал».

    По его словам, мадридский клуб подкупал судей.

    «Реал» был замечен в этом еще до дела Негрейры. Тот, кто осмелился бы осудить Флорентино Переса, был бы самоубийцей.

    Невозможно преследовать в судебном порядке что-либо, что касается Флорентино. Он неприкасаемый», – сказал Вильярехо.

    • Сегодня «Реал» сыграет с «Наполи» в ЛЧ.
    • Мадридцы лидируют в Примере.

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    Источник: Relevo

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    03.10.2023 13:58
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +12675

      DeStar 3 октября, 15:15

      не хочется слепо защищать свой любимый клуб
      но такие слова пшик и ничего не стоят
      или бывший комиссар не в курсе, что трындеть не мешки ворочать и нужны доказательства?
      или барса или кто-то другой занес айфончик комиссару за лепет на микрофон?
      пусть тогда уж дает инфу и реал судят и проводят разбирательство

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