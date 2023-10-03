Пименов объяснил, почему не симпатизирует Абаскалю

Вот это " ВСЕ говорили " , кто ?
Дебилы-журналисты, которые создаваю интригу из вымученных побед делают заявку на чемпионство ? Люди хоть мало-мальски разбирающиеся в футболе и видя вые.оны Абаскаля никогда такого не скажут.
Что имел ввиду Пименов, говоря о "мастерстве Абаскаля", в чём оно выражается ?
На глазах сплошная БЕЗДАРНОСТЬ.
Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Я не симпатизирую мастерству Абаскаля, к его тренерской мысли есть вопросы. Но до этого громкого поражения у «Спартака» были три игры на ноль, три победы.
Все говорили, что Абаскаль в порядке. Сейчас попались на классическую игру от самарцев, и сразу [разговоры про] увольнение», – сказал Пименов.