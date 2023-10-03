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    Пименов объяснил, почему не симпатизирует Абаскалю

    Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Я не симпатизирую мастерству Абаскаля, к его тренерской мысли есть вопросы. Но до этого громкого поражения у «Спартака» были три игры на ноль, три победы.

    Все говорили, что Абаскаль в порядке. Сейчас попались на классическую игру от самарцев, и сразу [разговоры про] увольнение», – сказал Пименов.

    • На выходных «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2023 09:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 3 октября, 13:46

      Вот это " ВСЕ говорили " , кто ?
      Дебилы-журналисты, которые создаваю интригу из вымученных побед делают заявку на чемпионство ? Люди хоть мало-мальски разбирающиеся в футболе и видя вые.оны Абаскаля никогда такого не скажут.
      Что имел ввиду Пименов, говоря о "мастерстве Абаскаля", в чём оно выражается ?
      На глазах сплошная БЕЗДАРНОСТЬ.

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 3 октября, 11:59

      Так почему он не симпатизирует?

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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. > SLADE2019 3 октября, 12:18

      Потому что симпатизирует Карпину)) который взял его работать в сборную ))

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