Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России

В данный момент правильное решение. Пусть поправляет здоровье и набирает кондиции. Если в Сосьедаде у него все получится то и сборная никуда от него не уйдет.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не попал в состав национальной команды на октябрьский сбор.
– Из четырeх наших легионеров, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах, в этот раз не вызвал только Арсен Захарян. Это связано с тем, что он пока не имеет достаточной игровой практики?
– В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели.
- На прошлой неделе футболист лечился от коронавируса.
- Он пропустил четыре матча подряд.
- Статистика Захаряна в «Сосьедаде»: 3 матча (35 минут) без голевых действий.