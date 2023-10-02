Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не попал в состав национальной команды на октябрьский сбор.

– Из четырeх наших легионеров, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах, в этот раз не вызвал только Арсен Захарян. Это связано с тем, что он пока не имеет достаточной игровой практики?

– В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели.