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    • Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России

    Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не попал в состав национальной команды на октябрьский сбор.

    – Из четырeх наших легионеров, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах, в этот раз не вызвал только Арсен Захарян. Это связано с тем, что он пока не имеет достаточной игровой практики?

    – В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели.

    • На прошлой неделе футболист лечился от коронавируса.
    • Он пропустил четыре матча подряд.
    • Статистика Захаряна в «Сосьедаде»: 3 матча (35 минут) без голевых действий.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    02.10.2023 17:56
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 октября, 11:07

      В данный момент правильное решение. Пусть поправляет здоровье и набирает кондиции. Если в Сосьедаде у него все получится то и сборная никуда от него не уйдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet 2 октября, 20:29

      По большому счёту и остальные легионеры ниачём.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 2 октября, 17:59

      Да он с Армавира к армянам не очень.)

      2
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