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    «Спартак» поставил ультиматум Джикии

    Стало известно, при каких условиях «Спартак» согласится продлить контракт с защитником Георгием Джикией.

    «Спартак» готов будет продлить контракт с Джикией, даже если он не выполнит условие по проценту сыгранных матчей. Но только в случае, если Георгий согласится на роль одного из центральных защитников, а не основного плюс вместе с агентом не будет токсичен в СМИ и внутри команды.

    При таком раскладе он сможет плюс-минус сохранить текущий доход (2 млн евро) и получит новый контракт. Вместе с тем, этим летом к Джикии был интерес от клубов из Франции и Турции, плюс возможен вариант с «Локомотивом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Джикия – капитан «Спартака».
    • Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.10.2023 15:44
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 5 октября, 12:58

      с таким пропуском голов вполовину всем урезать а на оставшиеся деньги купить приличного защитника в пару с сербом.Денисов и вовсе косячит как Маслов в тех сезонах

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      Рейтинг: +490

      erybov1965 3 октября, 12:57

      Все из выше сказанного,кроме Локомотива,если в Спартаке думают о будущем и надеюсь знают все нюансы,связанные с Джикией.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 октября, 10:34

      Конечно для Джикии это стало большим ударом когда он будучи капитаном команды был непререкаемым. Место в составе на игру было забронировано.
      Но надо учитывать и то обстоятельство что свой потенциал он несколько утратил. Постоянные травмы да и возраст дают о себе знать. Но он должен понять что уход из Спартака не даст ему ничего хорошего. Это должен понимать и его агент.

      3
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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 2 октября, 22:04

      Если есть хоть какой-то спрос продавайте, его и Соболева в придачу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный 2 октября, 21:36

      Два млн игроку, который будучи здоровым месяц не выходит на поле - такое себе может позволить только сырдых!!!

      Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!!

      2
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      Рейтинг: +1195

      Andrew01 > Клубничный 2 октября, 22:16

      АХААХХАХА кто бы говорил, пол состава Зенита сидели на лавочке и получали +- 2 ляма и не играли, и это началось лет 5 назад, когда скупали всех годных игроков у конкурентов)))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный > Andrew01 2 октября, 23:24

      Срам спартаку помойному, стыдно за мазутных отродий, ой как стыдно!!!

      Andrew01 - хочешь получить вразумительный ответ, так и пиши понятные вопросы, но заметь, по максимальной трансферной цене продажных игроков Зенит в несколько раз обошел твой спартак и только ставил рекорды, так же как и по трофеям!!! А то что недешевые игроки не выходят на поле - так это во всем цивилизованном мире! А что делать если на поле только 11, а в заявке 25? Как не мудри, но не всем есть место в данном конкретном матче, а уж если у кого не выходят на поле игроки с зарплатой 2 млн, то это крутая команда!

      Зенит Велик!!!!

      Если ответишь буду рад, если промолчишь - я не огорчусь. Удачи тебе!!!

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      Рейтинг: +288

      =Cпapтак= > Клубничный 3 октября, 03:59

      вот скажи только нормально.не надоело вам хрень свою писать? всем давно плевать на таких как ты неадекватов.ты выделится этим хочешь или показать свой интелект?

      2
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      Рейтинг: +1195

      Andrew01 > Клубничный 3 октября, 16:28

      Ну так зачем брать 25 игроков с зарплатой 2+ млн? если в основе играет 11 человек + 4-5 игроков для ротации равных по стоимости и силам, остальные 9-10 игроков на "вырост" как говорится. Но не как делал Зенит, только кто-то выстреливает в РПЛ его сразу покупают и дают зарплату огромную, Бакаев прям был недооценен Спартаком, что в Зените раскрылся и засиял.... Вспомни про Ростов когда пол состава купили.
      "а уж если у кого не выходят на поле игроки с зарплатой 2 млн, то это крутая команда!" - твои слова, а до этого писал что позор для команды если есть такие игроки.
      Тебе тоже удачи))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный > Andrew01 5 октября, 00:01

      Да я уже по значку вижу за какую ты команду, отсюда и вся твоя объективность, срам спартаку, а ты можешь и дальше злобно завидеть, стыдно за тебя, еще бы написал правду, да зачем?

      0
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      Рейтинг: +11

      Алексей-Богатов-google 2 октября, 20:28

      Да как бы похеру,шо есть эта аджика,шо нету.Я просто не представляю,чтобы в Спартаке времён Романцева играли бы игрочишки такого уровня

      1
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      Рейтинг: +11

      СпартакВВ 2 октября, 19:53

      Бабич не идёт ни в какое сравнение с Джикией, при нем таких провалов в обороне не могло быть!

      0
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      Рейтинг: +3232

      фанат джигурды 2 октября, 19:22

      - 1 лям.
      - Нэт! 2 ляма!
      - 1 лям сто.
      - Нет! 2 ляма.

      Продолжение следует...

      1
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 2 октября, 18:19

      хорошо бы сплавить в южные команды а взять бегающего того же Горшкова

      2
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      Рейтинг: +20158

      ilichkadr > alefreddy 3 октября, 11:31

      В южных командах такого барахла хватает. В Сибирь, только в Сибирь................

      0
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      Рейтинг: +11907

      ivany4 2 октября, 17:17

      Карпову верить себя не уважать.))
      Но и без этого блохера, всем знакомым с миром российского футбола было ясно, что произошло в игре с КС. Да, сдал Жора в игре. Виной тому не залеченные травмы и большая игровая нагрузка. С приходом новичков на его позицию, Абаскаль дал ему возможность отдохнуть и поиграть в кубке. Видимо и он и его агент, не совсем уверены в нужную форму. Но в конце концов в Спартаке всегда умели договариваться. Видимо агент, что-то замутил, а Джикия и иже с ним проявили ложную солидарность.
      Как будет дальше, зависит от самих игроков и мозгов в голове.

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      Рейтинг: +31388

      JTherry > ivany4 2 октября, 17:35

      если не ложная инфа про Турцию или Францию, Джикии с агентом надо туда направить свой взгляд, глядишь, и поймет Джордж, что только в РПЛ будут терпеть его пасы вратарю и поперёк поля, лёжка на поле после каждого удара по мячу, в Турции болелы горячие, могут и прибить по дороге к дому за такую "выдающуюся" игру...) может, и до агента дойдет, что только в РПЛ можно выбить себе ЗП, не соответствующую мастерству...

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