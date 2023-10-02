«Спартак» поставил ультиматум Джикии

Стало известно, при каких условиях «Спартак» согласится продлить контракт с защитником Георгием Джикией.

«Спартак» готов будет продлить контракт с Джикией, даже если он не выполнит условие по проценту сыгранных матчей. Но только в случае, если Георгий согласится на роль одного из центральных защитников, а не основного плюс вместе с агентом не будет токсичен в СМИ и внутри команды.

При таком раскладе он сможет плюс-минус сохранить текущий доход (2 млн евро) и получит новый контракт. Вместе с тем, этим летом к Джикии был интерес от клубов из Франции и Турции, плюс возможен вариант с «Локомотивом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Джикия – капитан «Спартака».

Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.

Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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