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«Спартак» поставил ультиматум Джикии

2 октября 2023, 15:44
22

Стало известно, при каких условиях «Спартак» согласится продлить контракт с защитником Георгием Джикией.

«Спартак» готов будет продлить контракт с Джикией, даже если он не выполнит условие по проценту сыгранных матчей. Но только в случае, если Георгий согласится на роль одного из центральных защитников, а не основного плюс вместе с агентом не будет токсичен в СМИ и внутри команды.

При таком раскладе он сможет плюс-минус сохранить текущий доход (2 млн евро) и получит новый контракт. Вместе с тем, этим летом к Джикии был интерес от клубов из Франции и Турции, плюс возможен вариант с «Локомотивом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • Джикия – капитан «Спартака».
  • Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.
  • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (22)
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NewLife
1696250879
Вымышленный базар.
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JTherry
1696251173
где только Карп эти "инсайды" отсасывает про продление контракта Джикии..?)
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ySS
1696255000
Токсичен в сми карпов, а не Джикия и его агент
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ivany4
1696256258
Карпову верить себя не уважать.)) Но и без этого блохера, всем знакомым с миром российского футбола было ясно, что произошло в игре с КС. Да, сдал Жора в игре. Виной тому не залеченные травмы и большая игровая нагрузка. С приходом новичков на его позицию, Абаскаль дал ему возможность отдохнуть и поиграть в кубке. Видимо и он и его агент, не совсем уверены в нужную форму. Но в конце концов в Спартаке всегда умели договариваться. Видимо агент, что-то замутил, а Джикия и иже с ним проявили ложную солидарность. Как будет дальше, зависит от самих игроков и мозгов в голове.
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alefreddy
1696259999
хорошо бы сплавить в южные команды а взять бегающего того же Горшкова
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фанат джигурды
1696263733
- 1 лям. - Нэт! 2 ляма! - 1 лям сто. - Нет! 2 ляма. Продолжение следует...
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Алексей-Богатов-google
1696267737
Да как бы похеру,шо есть эта аджика,шо нету.Я просто не представляю,чтобы в Спартаке времён Романцева играли бы игрочишки такого уровня
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Александр.Т.
1696273483
Если есть хоть какой-то спрос продавайте, его и Соболева в придачу.
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zigbert
1696318444
Конечно для Джикии это стало большим ударом когда он будучи капитаном команды был непререкаемым. Место в составе на игру было забронировано. Но надо учитывать и то обстоятельство что свой потенциал он несколько утратил. Постоянные травмы да и возраст дают о себе знать. Но он должен понять что уход из Спартака не даст ему ничего хорошего. Это должен понимать и его агент.
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СпартакВВ
1696851410
Странное условие "быть одним из центральных защитников"? А он что нападающий?
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