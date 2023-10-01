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    • Вся боль «Спартака» после разгрома от «Крыльев»: гол от воспитанника, повторение ужаса с «Зенитом», плохая форма Промеса

    Вся боль «Спартака» после разгрома от «Крыльев»: гол от воспитанника, повторение ужаса с «Зенитом», плохая форма Промеса

    Этот тур точно запомнится фанатам. Сначала «Зенит» проиграл «Оренбургу». День спустя случился разгром «Спартак» от «Крыльев» со счетом 0:4. Что вообще это было? Как это случилось? Вот попытка объяснить поражение от Гильермо Абаскаля:

    «Совсем скоро у нас новый матч, уже через три дня. Нам необходимо показать правильную реакцию. Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение стало неожиданным. Нужно отдать должное сопернику. У них сегодня получалось абсолютно всe. Все моменты, которые у них были, они реализовали. Так бывает в футболе. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше! Сейчас нужна правильная реакция».

    Если говорить о деталях вокруг поражения, то их достаточно:

    • 0:4 – повторение крупнейшего поражения «Спартака» при Гильермо Абаскале. Так же больно было только от «Зенита» в Суперкубке России.

    • А еще это самое крупное поражение «Спартака» в РПЛ со времен 1:7 от «Зенита» в 2021-м.

    • «Крылья» продолжают победную серию над «Спартаком» во всех турнирах. Сейчас она составляет три выигрыша подряд с общим счетом 7:1.

    • В последний раз «Спартак» обыгрывал «Крылья Советов» в Самаре в 2021 году.

    • В последний раз «Крылья» обыгрывали «Спартак» с разницей в 4 мяча в 2016 году. Тогда в ворота Артема Реброва влетали мячи после ударов Сергея Ткачева, Кристиана Паскуато, Сергея Корниленко и Йоана Молло.

    Квинси Промес повторил худшую серию в «Спартаке»: снова не забил в 7 матчах подряд. Промес ушел на замену в матче против «Крыльев» на 60-й минуте – самая ранняя замена для Промеса за весь его период игры в РПЛ.

    • Четвертый гол «Спартак» получил от игрока со спартаковским прошлым. Владислав Шитов – воспитанник «Спартака», который сыграл за основу только два матча. Гол в ворота родного клуба Шитов не праздновал.

    • Кстати, вот еще один большой минус от этого матча – Соболев пропустит дерби против ЦСКА.

    Напоследок – положение «Спартака» в турнирной таблице после 10 туров – только 5-е место с 16 очками (из 30 возможных). Это единственная команда в топ-5 РПЛ с отрицательной разницей мячей.

    Фото: телеграм-канал «Крыльев Советов»

    Источник: Бомбардир

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    01.10.2023 22:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +91

      Syarich 3 октября, 13:37

      Как это "приятного мало" - очень приятно же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Val 46 2 октября, 12:48

      с составом, который в Спартаке, можно было бы и получше играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      Плюшевый пупсик 2 октября, 02:04

      Срам спартаку помойному!!!

      Стыдно за рыл мазутных, ой как стыдно!!!

      Зенит Чемпион!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      голлевацнен > Плюшевый пупсик 2 октября, 06:33

      Обнюханные газом мало чем лучше. И вообще в страну приезжают только за большим баблом, на всё остальное этим черножопым насрать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12546

      BRO_football 1 октября, 23:44

      Абаскалю дадут сыграть матч против ЦСКА 8 октября. Если и там проиграет, то точно отставка.

      0
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      Рейтинг: +25

      голлевацнен > BRO_football 2 октября, 06:35

      Да их и конюшня трахнет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      2easy 1 октября, 20:59

      да пофиг на этот гей-клуб

      1
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      Рейтинг: +28

      Alex Atuan 1 октября, 20:58

      а что уже 7 октября наступило?

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