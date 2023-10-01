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  • Вся боль «Спартака» после разгрома от «Крыльев»: гол от воспитанника, повторение ужаса с «Зенитом», плохая форма Промеса

Вся боль «Спартака» после разгрома от «Крыльев»: гол от воспитанника, повторение ужаса с «Зенитом», плохая форма Промеса

1 октября 2023, 22:25
7

Этот тур точно запомнится фанатам. Сначала «Зенит» проиграл «Оренбургу». День спустя случился разгром «Спартак» от «Крыльев» со счетом 0:4. Что вообще это было? Как это случилось? Вот попытка объяснить поражение от Гильермо Абаскаля:

«Совсем скоро у нас новый матч, уже через три дня. Нам необходимо показать правильную реакцию. Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение стало неожиданным. Нужно отдать должное сопернику. У них сегодня получалось абсолютно всe. Все моменты, которые у них были, они реализовали. Так бывает в футболе. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше! Сейчас нужна правильная реакция».

Если говорить о деталях вокруг поражения, то их достаточно:

• 0:4 – повторение крупнейшего поражения «Спартака» при Гильермо Абаскале. Так же больно было только от «Зенита» в Суперкубке России.

• А еще это самое крупное поражение «Спартака» в РПЛ со времен 1:7 от «Зенита» в 2021-м.

• «Крылья» продолжают победную серию над «Спартаком» во всех турнирах. Сейчас она составляет три выигрыша подряд с общим счетом 7:1.

• В последний раз «Спартак» обыгрывал «Крылья Советов» в Самаре в 2021 году.

• В последний раз «Крылья» обыгрывали «Спартак» с разницей в 4 мяча в 2016 году. Тогда в ворота Артема Реброва влетали мячи после ударов Сергея Ткачева, Кристиана Паскуато, Сергея Корниленко и Йоана Молло.

Квинси Промес повторил худшую серию в «Спартаке»: снова не забил в 7 матчах подряд. Промес ушел на замену в матче против «Крыльев» на 60-й минуте – самая ранняя замена для Промеса за весь его период игры в РПЛ.

• Четвертый гол «Спартак» получил от игрока со спартаковским прошлым. Владислав Шитов – воспитанник «Спартака», который сыграл за основу только два матча. Гол в ворота родного клуба Шитов не праздновал.

• Кстати, вот еще один большой минус от этого матча – Соболев пропустит дерби против ЦСКА.

Напоследок – положение «Спартака» в турнирной таблице после 10 туров – только 5-е место с 16 очками (из 30 возможных). Это единственная команда в топ-5 РПЛ с отрицательной разницей мячей.

Фото: телеграм-канал «Крыльев Советов»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Крылья Советов
Комментарии (7)
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Alex Atuan
1696183128
а что уже 7 октября наступило?
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2easy
1696183183
да пофиг на этот гей-клуб
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BRO_football
1696193061
Абаскалю дадут сыграть матч против ЦСКА 8 октября. Если и там проиграет, то точно отставка.
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Val 46
1696240093
с составом, который в Спартаке, можно было бы и получше играть.
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Syarich
1696329425
Как это "приятного мало" - очень приятно же.
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