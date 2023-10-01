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    Джикия отреагировал на 0:4 от «Крыльев Советов»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

    • Игрок был в запасе.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • У Джикии летом закончится контракт.

    «На горячую не хочется делать выводов. Понятно, что мы всe разберeм. Из этого нужно будет сделать правильный вывод и анализ.

    Это объяснимо, что в раздевалке плохое настроение, потому что болезненное поражение. Это сказывается на настроении и на всeм.

    «Крылья» выиграли и затмили разговоры, что «Спартак» вернулся? Эти разговоры будут всегда вокруг «Спартака». Вы прекрасно это знаете. Не совсем надо обращать внимание на это. Надо понимать факт, что сезон длинный. Прошло только десять игр. Бывают хорошие отрезки, а бывают болезненные поражения. Самое главное – делать правильный вывод», – сказал Джикия.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2023 19:35
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 17 часов назад

      каждый раз сделаем вывод а его и по ныне нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 1 октября, 21:30

      Плевал,этот Джикия на Спартак!
      Это., он сегодня сплавил Спартак с дружками Соболевым, Максименко,Зобниным !До , этого, всю неделю, готовил , к этому сливу, его агент !
      Ты позорище Джикия! Глушаков номер 2.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11

      Магволшебник > САДЫЧОК 1 октября, 22:47

      Полностью согласен. Гнилые люди внутри, сливают ради сиюминутной выгоды. Тоже заметил, эту троицу надо прогнать на детекторе

      0
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      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > САДЫЧОК 1 октября, 23:04

      Позорище - это Промес с Соболевым. Это они мутят воду в команде. Партнерам стыдно рядом с ними играть. Чего Вы до Джикии то докопались? Не было его сегодня на поле и Спартак получил ЧЕТЫРЕ пробоины.

      0
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      Рейтинг: +230

      russkiisergei 1 октября, 20:48

      Жора лучший в СпаМе, но этот рыжий оставляет его вне основы

      0
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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > russkiisergei 1 октября, 21:13

      Лучший ты !
      Так не разбираться, в футболе !

      1
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > russkiisergei 1 октября, 21:57

      Вопрос конечно спорный, но уж конечно не соответствует бреду САДЫЧКА ...

      0
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      Рейтинг: +11907

      ivany4 1 октября, 20:16

      Что же ты Жора молчал весь матч, и не помог тренеру докричаться до своих коллег, на правах "капитана"? Или тебя все устраивало??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3758

      CSKA57 1 октября, 20:07

      Правильно! Не надо делать скоропалительных выводов! В следующей игре Спартак у ЦСКА выиграет, опять Абаскаля на руках носить будут!

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      Рейтинг: +10

      Андрей-Чистый-vkontakte > CSKA57 1 октября, 21:07

      Если не на пинках, в случае поражения

      0
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > CSKA57 1 октября, 23:06

      С какого перепугу разобранный Спартак у ЦСКА выиграет? Следующая победа у Спартака очень нескоро будет...

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