Джикия отреагировал на 0:4 от «Крыльев Советов»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

Игрок был в запасе.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

У Джикии летом закончится контракт.

«На горячую не хочется делать выводов. Понятно, что мы всe разберeм. Из этого нужно будет сделать правильный вывод и анализ.

Это объяснимо, что в раздевалке плохое настроение, потому что болезненное поражение. Это сказывается на настроении и на всeм.

«Крылья» выиграли и затмили разговоры, что «Спартак» вернулся? Эти разговоры будут всегда вокруг «Спартака». Вы прекрасно это знаете. Не совсем надо обращать внимание на это. Надо понимать факт, что сезон длинный. Прошло только десять игр. Бывают хорошие отрезки, а бывают болезненные поражения. Самое главное – делать правильный вывод», – сказал Джикия.

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