РПЛ. «Сочи» проиграл «Факелу» (0:2) и опустился на дно таблицы

«Факел» в 10-м туре РПЛ победил дома «Сочи». Это первая победа воронежцев при главном тренере Сергее Ташуеве.

«Факел» покинул последнее место, отправив туда сочинцев.

У «Сочи» в последних 12 матчах одна победа. Впереди у команды в РПЛ матч с «Зенитом».

Россия. РПЛ. 10-й тур

Факел (Воронеж) – Сочи – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Марков, 43 (с пенальти); 2:0 – Якимов, 47.

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