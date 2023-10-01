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    • РПЛ. «Сочи» проиграл «Факелу» (0:2) и опустился на дно таблицы

    РПЛ. «Сочи» проиграл «Факелу» (0:2) и опустился на дно таблицы

    «Факел» в 10-м туре РПЛ победил дома «Сочи». Это первая победа воронежцев при главном тренере Сергее Ташуеве.

    «Факел» покинул последнее место, отправив туда сочинцев.

    У «Сочи» в последних 12 матчах одна победа. Впереди у команды в РПЛ матч с «Зенитом».

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Факел (Воронеж) – Сочи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 43 (с пенальти); 2:0 – Якимов, 47.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2023 15:56
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 1 октября, 20:26

      Главным показателем порапоражений Сочи является Тчилин. Был Точилин, всем проигрбывали. Пришёл другой, вышли В призеры. Вернулся Точилин, и понеслись наЗад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 1 октября, 20:23

      К сожалению не дадут двум южным клубам играть в РПЛ. Видимо Ротенбергу не иинтересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      The only one 1 октября, 19:56

      Воронежцы- красавцы!!! С победой! Сочи- вас ждут в чемпионате Краснодарского края.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14993

      Skull_Boy 1 октября, 16:40

      И это дерьмо еще показывают по ТВ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 16:17

      Сочи логично опускается на дно.
      Ни команда ни стадион , никому не нужны.

      2
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 1 октября, 16:05

      Как же я пропустил-то???(((
      Только последние минут 20 посмотрел, когда Факелу уже особо ничего и не нужно было...
      Вот, чё, спрашивается, команде "Факел" не хватает???
      Игроки очень техничные, на поле друг друга видят, очень часто ТАКУЮ СЕРИЮ перепаса ВЫДАДУТ С ПРОДВИЖЕНИЕМ В АТАКУ, аж закачаться можно, желание ИГРАТЬ большое. ...
      Так чё им ещё надо-то, чтобы успешно побеждать???
      Как мне кажется, с игровой дисциплиной и спортивной злостью, в хорошем смысле, у них не всё в порядке.
      Может, Ташуев в этих двух вопросах разберётся???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ЗаЖиМ 1 октября, 15:58

      Воронеж с победой!!

      4
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