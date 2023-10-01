Ивич раскрыл философию «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над «Рубином» в 10-м туре РПЛ (2:0).

«Хочу поздравить своих игроков с тем, что они провели такой успешный матч. Наша команда играла лучше на протяжении всего матча. В итоге мы забили два гола и не пропустили. Мы умеем играть в лучший футбол, но не всегда получается играть так, как ты хочешь, потому что всегда есть соперник, который стоит перед тобой, который анализирует, обладает хорошими игроками и старается победить тебя. Мы заработали три очка и полностью удовлетворены.

«Краснодар» продолжает показывать атакующий футбол. Когда счет был 1:0, мы немного отошли, но сразу пошли разговоры: «Где атакующий футбол?». Мы атаковали, но нужно думать о тактике. У нас было достаточно шансов, у нас были штанги. Конечно, у соперника тоже было два–три момента, а также два гола, забитые из офсайда, но мы сыграли тактически. Да, наша философия – атакующий футбол, но просто постоянно играть в него нельзя. Не знаю, где такая команда будет. Нам также нужно думать о защите. У нас есть игроки, которые хороши в атаке, есть те, кто хорош в обороне. Мы улучшаем и укрепляем игру в защите.

Казань – отличный город, с большой историей. Особенно позитивные чувства после победы. Желаю «Рубину» удачи в их начинаниях, в их пути в РПЛ», – сказал серб.