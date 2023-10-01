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    Ивич раскрыл философию «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над «Рубином» в 10-м туре РПЛ (2:0).

    «Хочу поздравить своих игроков с тем, что они провели такой успешный матч. Наша команда играла лучше на протяжении всего матча. В итоге мы забили два гола и не пропустили. Мы умеем играть в лучший футбол, но не всегда получается играть так, как ты хочешь, потому что всегда есть соперник, который стоит перед тобой, который анализирует, обладает хорошими игроками и старается победить тебя. Мы заработали три очка и полностью удовлетворены.

    «Краснодар» продолжает показывать атакующий футбол. Когда счет был 1:0, мы немного отошли, но сразу пошли разговоры: «Где атакующий футбол?». Мы атаковали, но нужно думать о тактике. У нас было достаточно шансов, у нас были штанги. Конечно, у соперника тоже было два–три момента, а также два гола, забитые из офсайда, но мы сыграли тактически. Да, наша философия – атакующий футбол, но просто постоянно играть в него нельзя. Не знаю, где такая команда будет. Нам также нужно думать о защите. У нас есть игроки, которые хороши в атаке, есть те, кто хорош в обороне. Мы улучшаем и укрепляем игру в защите.

    Казань – отличный город, с большой историей. Особенно позитивные чувства после победы. Желаю «Рубину» удачи в их начинаниях, в их пути в РПЛ», – сказал серб.

    • «Краснодар» лидирует с 6-очковым отрывом.
    • Ивич в команде с зимы.
    • Следующий соперник «Краснодара» по РПЛ – «Ростов» (7 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2023 08:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 1 октября, 14:05

      Очень давно такого старта в чемпионате не было у Краснодара. Надо отдать должное и Ивичу, который сумел воплотить свои идеи команде. Да и менеджмент работает на хорошем уровне. У команды практически нет игроков не подходящих для состава. Такой надежной обороны нет ни в одной команде РПЛ да и Сафонов сейчас очень надежен.

      0
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      Рейтинг: +2649

      Январь 59 1 октября, 11:27

      философия Краснодара состоит в том, что вместо Кайо, Сорокина , Мартыновича, играют Ласло, Алонсо и Тормена. Если раньше Краснодар играя хорошо в атаке, много забивал, но частые привозы оборачивались поражением. Сейчас средняя линия и линия атаки осталась прежней, а в обороне ошибок стало меньше. Как пример последняя игра. Дали возможность и сопернику попробовать свои силы в атаке, но все атаки были отбиты без пожара и с полным превосходством.

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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 09:50

      Очень сбалансированная команда.
      Всем любителям "сказок об атакующем футболе" на до отсылать к турнирной таблице.
      Пора уже и тренерам Спартака и Динамо понять , что без хорошей обороны никаких перспектив нет.

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