РПЛ. Давила принес ЦСКА победу над «Балтикой» (1:0)

ЦСКА в 10-м туре РПЛ победил дома «Балтику» Сергея Игнашевича. Забил летний новичок Виктор Давила.

Москвичи поднялись на шестое место. «Балтика» – в зоне переходных встреч.

У ЦСКА семь матчей подряд без поражений.

«Балтика» проиграла ЦСКА четвертый матч подряд.

Команды встретились в чемпионате впервые с 1998 года.

Россия. РПЛ. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Давила, 18.

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