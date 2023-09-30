РПЛ. Давила принес ЦСКА победу над «Балтикой» (1:0)

Неужели бестолковый сидел на лавке и вышел только на замену, и до лысого начало доходить, что бревно не футболист и схема 3-4-3 не работает и если по эттогам сезона чудом попадут в топ-5 с дырой в защите и в опорной зоне, да и без напа уже победа
ЦСКА в 10-м туре РПЛ победил дома «Балтику» Сергея Игнашевича. Забил летний новичок Виктор Давила.
Москвичи поднялись на шестое место. «Балтика» – в зоне переходных встреч.
У ЦСКА семь матчей подряд без поражений.
«Балтика» проиграла ЦСКА четвертый матч подряд.
Команды встретились в чемпионате впервые с 1998 года.
Россия. РПЛ. 10-й тур
ЦСКА (Москва) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Давила, 18.