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    РПЛ. Давила принес ЦСКА победу над «Балтикой» (1:0)

    ЦСКА в 10-м туре РПЛ победил дома «Балтику» Сергея Игнашевича. Забил летний новичок Виктор Давила.

    Москвичи поднялись на шестое место. «Балтика» – в зоне переходных встреч.

    У ЦСКА семь матчей подряд без поражений.

    «Балтика» проиграла ЦСКА четвертый матч подряд.

    Команды встретились в чемпионате впервые с 1998 года.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    ЦСКА (Москва) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Давила, 18.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14977

      Skull_Boy 21 минуту назад

      Неужели бестолковый сидел на лавке и вышел только на замену, и до лысого начало доходить, что бревно не футболист и схема 3-4-3 не работает и если по эттогам сезона чудом попадут в топ-5 с дырой в защите и в опорной зоне, да и без напа уже победа

      0
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      Рейтинг: +923

      bratskij 23 минуты назад

      С Победой!!! Но как же тяжело мы идем ....

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      Рейтинг: +31262

      JTherry 23 минуты назад

      победить коней в беге, кто быстрее устанет, невозможно, именно это и пытались сделать балтийцы, которым не хватает класса в игре: постоянные обрезы, пасы в никуда, плохой контроль мяча, ни одного опасного момента у ворот Конифеева - тихий ужОс, а не игра, так и в ФНЛ не выиграть матч, а ведь соперник не супер матч выдал...

      0
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      Рейтинг: +27471

      slavutiq70 30 минут назад

      С победой Армейце . скучновато . но 3 очка ...

      2
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      Рейтинг: +5130

      Бомбардиръ 38 минут назад

      С победой. Но армейцам нужна была футбольная виагра.

      2
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      Рейтинг: +70821

      insider_retro 40 минут назад

      Победа невыдающаяся, ЦСКА не выглядел монолитным и всесокрушающим...
      Но очки не пахнут... С победой!

      4
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      Рейтинг: +22297

      derrik2000 41 минуту назад

      СМОТРЕТЬ было НЕинтересно.
      Разве только немного удивиться, что в 1-м тайме была практически равная игра.
      Ну, во 2-м армейцы всё таки показали, ГДЕ матч проходит. )

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