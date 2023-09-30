Гвардиола прокомментировал второе подряд поражение «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подытожил матч 7-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2).
- У манчестерцев 2 поражения подряд.
- Они впервые в сезоне уступили в чемпионате.
- Команда продолжает лидировать в АПЛ.
«Поздравляю «Вулверхэмптон» с заслуженной победой. У нас были трудности в переходных фазах. Соперник играл очень хорошо. Порой он был просто быстрее.
В проигранном на неделе матче «Ньюкаслу» мы были намного лучше, чем сегодня. Идем дальше», – сказал Пеп.
Источник: «Бомбардир»