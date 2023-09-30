Гвардиола прокомментировал второе подряд поражение «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подытожил матч 7-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2).

У манчестерцев 2 поражения подряд.

Они впервые в сезоне уступили в чемпионате.

Команда продолжает лидировать в АПЛ.

«Поздравляю «Вулверхэмптон» с заслуженной победой. У нас были трудности в переходных фазах. Соперник играл очень хорошо. Порой он был просто быстрее.

В проигранном на неделе матче «Ньюкаслу» мы были намного лучше, чем сегодня. Идем дальше», – сказал Пеп.