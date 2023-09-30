Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА – «Балтика», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Информация обновляется…
Главный тренер: Владимир Федотов
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«Балтика»: Информация обновляется…
Главный тренер: Сергей Игнашевич
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».