Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА – «Балтика», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мухин, Агапов, Гайч, Зделар, Обляков, Давила, Файзуллаев, Чалов

Главный тренер: Владимир Федотов

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«Балтика»: Латышонок, Радманович, Осипов, Фернандес, Гассама, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Галоян, Остойич

Главный тренер: Сергей Игнашевич

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»