Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

Интересно ,а какая " критическая масса" количества отказников ?
Румыния не будет играть со сборными России до 17 лет, несмотря на их допуск со стороны УЕФА.
Ранее о бойкоте матчей с россиянами объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.
«Румынская федерация футбола понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за безрассудных действий властей государства.
В то же время мы считаем, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.
Следовательно, федерация считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча с любой сборной России.
Мы ждем завершения процедур по реализации этого решения Исполнительного комитета УЕФА, полагая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации», – говорится в заявлении.
- 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.