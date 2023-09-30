Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

Румыния не будет играть со сборными России до 17 лет, несмотря на их допуск со стороны УЕФА.

Ранее о бойкоте матчей с россиянами объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

«Румынская федерация футбола понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за безрассудных действий властей государства.

В то же время мы считаем, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.

Следовательно, федерация считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча с любой сборной России.

Мы ждем завершения процедур по реализации этого решения Исполнительного комитета УЕФА, полагая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации», – говорится в заявлении.