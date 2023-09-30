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    • Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

    Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей с юниорскими сборными России

    Румыния не будет играть со сборными России до 17 лет, несмотря на их допуск со стороны УЕФА.

    Ранее о бойкоте матчей с россиянами объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

    «Румынская федерация футбола понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за безрассудных действий властей государства.

    В то же время мы считаем, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.

    Следовательно, федерация считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча с любой сборной России.

    Мы ждем завершения процедур по реализации этого решения Исполнительного комитета УЕФА, полагая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации», – говорится в заявлении.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.

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    Источник: сайт Федерации футбола Румынии

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16501

      Алексей З 1 час назад

      Интересно ,а какая " критическая масса" количества отказников ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Al Dagistani 1 час назад

      Кто против тех пор и все )

      1
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