Стала известна зарплата Барриоса в «Зените» после продления контракта

Где там гыгыраз fakeid, любитель считать чужие зарплаты? Который утверждает, что в бом.жарне максимум зарплата 2 ляма, и то была у малкома
«Зенит» сорвал переход Вильмара Барриоса в «Ноттингем Форест», продлив с ним контракт на более выгодных условиях.
По новому соглашению, рассчитанному до 2027 года, колумбиец зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.
«Зимой «Ноттингем Форест» уполномочил меня вести переговоры с Барриосом о переходе к ним, игрок очень хотел переехать в Англию.
Тогда он мог уйти по опции [ФИФА], мы даже согласовали условия личного контракта и купили ему билеты в Лондон. Однако клуб уговорил Вильмара остаться до конца чемпионата.
Летом ФИФА изменила правила по опции, русские заняли жесткую позицию и не отпускали Барриоса дешевле 18 миллионов евро.
Мы готовили оффер на 11,5+2 млн бонусами, но в этот момент «Зенит» предложил футболисту баснословный контракт, чтобы удержать от ухода.
Он его принял и сделка сорвалась», – рассказал Рой Харуш, который был посредником в переговорах между клубами.