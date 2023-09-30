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    • Стала известна зарплата Барриоса в «Зените» после продления контракта

    Стала известна зарплата Барриоса в «Зените» после продления контракта

    «Зенит» сорвал переход Вильмара Барриоса в «Ноттингем Форест», продлив с ним контракт на более выгодных условиях.

    По новому соглашению, рассчитанному до 2027 года, колумбиец зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.

    «Зимой «Ноттингем Форест» уполномочил меня вести переговоры с Барриосом о переходе к ним, игрок очень хотел переехать в Англию.

    Тогда он мог уйти по опции [ФИФА], мы даже согласовали условия личного контракта и купили ему билеты в Лондон. Однако клуб уговорил Вильмара остаться до конца чемпионата.

    Летом ФИФА изменила правила по опции, русские заняли жесткую позицию и не отпускали Барриоса дешевле 18 миллионов евро.

    Мы готовили оффер на 11,5+2 млн бонусами, но в этот момент «Зенит» предложил футболисту баснословный контракт, чтобы удержать от ухода.

    Он его принял и сделка сорвалась», – рассказал Рой Харуш, который был посредником в переговорах между клубами.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1482

      Номэд 22 минуты назад

      Где там гыгыраз fakeid, любитель считать чужие зарплаты? Который утверждает, что в бом.жарне максимум зарплата 2 ляма, и то была у малкома

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