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  • Стала известна зарплата Барриоса в «Зените» после продления контракта

Стала известна зарплата Барриоса в «Зените» после продления контракта

30 сентября 2023, 12:58
3

«Зенит» сорвал переход Вильмара Барриоса в «Ноттингем Форест», продлив с ним контракт на более выгодных условиях.

По новому соглашению, рассчитанному до 2027 года, колумбиец зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.

«Зимой «Ноттингем Форест» уполномочил меня вести переговоры с Барриосом о переходе к ним, игрок очень хотел переехать в Англию.

Тогда он мог уйти по опции [ФИФА], мы даже согласовали условия личного контракта и купили ему билеты в Лондон. Однако клуб уговорил Вильмара остаться до конца чемпионата.

Летом ФИФА изменила правила по опции, русские заняли жесткую позицию и не отпускали Барриоса дешевле 18 миллионов евро.

Мы готовили оффер на 11,5+2 млн бонусами, но в этот момент «Зенит» предложил футболисту баснословный контракт, чтобы удержать от ухода.

Он его принял и сделка сорвалась», – рассказал Рой Харуш, который был посредником в переговорах между клубами.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ноттингем Форест Барриос Вильмар
Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1696075948
Не многова то ли будет?
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FCSpartakM
1696085857
А потом бамжики будут рассказывать, что мы зарабатываем бабло. Тут 1 малколм ск зп сожрал, а набрать с пятак таких зп, там на один контакт игрока весь баш от лч за сезон уйдет) Поразительная команда
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NewLife
1696145999
Вспоминайте об этом каждый раз, когда власти будут отвечать, что на ремонт местной больницы денег нет, но вы держитесь(((
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