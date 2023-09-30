Стала известна зарплата Барриоса в «Зените» после продления контракта

«Зенит» сорвал переход Вильмара Барриоса в «Ноттингем Форест», продлив с ним контракт на более выгодных условиях.

По новому соглашению, рассчитанному до 2027 года, колумбиец зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.

«Зимой «Ноттингем Форест» уполномочил меня вести переговоры с Барриосом о переходе к ним, игрок очень хотел переехать в Англию.

Тогда он мог уйти по опции [ФИФА], мы даже согласовали условия личного контракта и купили ему билеты в Лондон. Однако клуб уговорил Вильмара остаться до конца чемпионата.

Летом ФИФА изменила правила по опции, русские заняли жесткую позицию и не отпускали Барриоса дешевле 18 миллионов евро.

Мы готовили оффер на 11,5+2 млн бонусами, но в этот момент «Зенит» предложил футболисту баснословный контракт, чтобы удержать от ухода.

Он его принял и сделка сорвалась», – рассказал Рой Харуш, который был посредником в переговорах между клубами.

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