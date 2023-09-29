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    • «Жирона» – «Реал»: прогноз на матч 8 тура чемпионата Испании, 30 сентября

    «Жирона» – «Реал»: прогноз на матч 8 тура чемпионата Испании, 30 сентября

    В субботу, 30 сентября, состоится матч «Жирона» – «Реал». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

    «Жирона»

    Подопечные Мигеля лидируют в чемпионате страны – команда набрала 19 очков, не потерпела ни одного поражения, один раз сыграла вничью, но при этом выиграла шесть матчей. С результативностью у команды тоже все в порядке – 18 забитых голов. Пропускает команда относительно немного – только 8 мячей. Отметим, «Жирона» опережает «Реал» на одно очко.

    «Реал»

    Мадридцы идут вторыми, имея в своем активе 18 очков. Команда Анчелотти выиграла шесть встреч, в одном матче проиграла. «Сливочные» наколотили 13 голов, но при этом пропустили только шесть мячей.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 8 матчей, в которых трижды побеждала «Жирона». «Реал» праздновал успех четыре раза.

    Наш прогноз на игру

    «Жирона» здорово стартовала в Примере. Команда, после ничьи с «Реалом Сосьедад» в первом туре, выдала серию из шести побед кряду. Впрочем, подопечные Мигеля еще не играли с по-настоящему топ-соперниками. «Реал» стабилен с середняками и аутсайдерами, а вот игра с «Атлетико» обернулась для «сливочных» поражением. В предстоящей встрече, вероятно, «Реал» будет ближе к успеху, но не будем сбрасывать со счетов «Жирону». Наш прогноз – победа «Реала» или ничья (1.31). Обе забьют (1.54).

    Источник: Бомбардир

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