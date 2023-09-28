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    • Умяров рассказал, как российским футболистам стать лучшими в мире

    Умяров рассказал, как российским футболистам стать лучшими в мире

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил совет главного тренера сборной России Валерия Карпина для российских игроков уезжать за границу.

    «Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе.

    Можно ли прогрессировать в РПЛ? Безусловно, можно. Но вы посмотрите, какие клубы доминируют в Европе и мире последние 30-40 лет», – сказал Умяров.

    • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6322

      AtticusFinch 55 минут назад

      Интересно кто нибудь в Европе из российских футболистов сейчас вызывает интерес?

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      Рейтинг: +19969

      NewLife 1 час назад

      Наиль, в чем дело ? Вали скорее и возвращайся лучшим в мире)) таких синит любит брать.

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