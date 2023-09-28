Умяров рассказал, как российским футболистам стать лучшими в мире

Интересно кто нибудь в Европе из российских футболистов сейчас вызывает интерес?
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил совет главного тренера сборной России Валерия Карпина для российских игроков уезжать за границу.
«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе.
Можно ли прогрессировать в РПЛ? Безусловно, можно. Но вы посмотрите, какие клубы доминируют в Европе и мире последние 30-40 лет», – сказал Умяров.
- Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
- Национальная команда играет только товарищеские матчи.