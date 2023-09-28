Умяров рассказал, как российским футболистам стать лучшими в мире

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил совет главного тренера сборной России Валерия Карпина для российских игроков уезжать за границу.
«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе.
Можно ли прогрессировать в РПЛ? Безусловно, можно. Но вы посмотрите, какие клубы доминируют в Европе и мире последние 30-40 лет», – сказал Умяров.
- Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
- Национальная команда играет только товарищеские матчи.
Источник: Sport24