Умяров рассказал, как российским футболистам стать лучшими в мире

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил совет главного тренера сборной России Валерия Карпина для российских игроков уезжать за границу.

«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе.

Можно ли прогрессировать в РПЛ? Безусловно, можно. Но вы посмотрите, какие клубы доминируют в Европе и мире последние 30-40 лет», – сказал Умяров.