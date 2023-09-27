Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко назвал лучшего игрока «Спартака» – это защитник

Червиченко назвал лучшего игрока «Спартака» – это защитник

27 сентября 2023, 23:29
3

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал потерю места в основе защитником команды Георгием Джикией.

«Я не знаю, почему Георгий не выходит. На мой взгляд, это самый качественный, самый лучший игрок в составе «Спартака». Может, есть какая-то физическая усталость. Он на себе тянул всю оборону последние пару лет в одиночку. Может, травма, я не знаю. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» нет футболиста такого уровня. Не то что выше, а даже такого уровня. Это лучший игрок «Спартака».

Срджан Бабич выглядит неплохо пару игр, а Джикия «оттянул» несколько сезонов. Потом из-под Бабича два-три раза забьют. Но вы знаете, как все это в «Спартаке»: сегодня ты лучший, гений, мы тебя носим на руках. Завтра ты предатель, гнать тебя из команды. Это же всем известная формула. Пока Бабич выглядит нормально. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Червиченко.

  • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
  • Его контракт истекает в 2024 году.
  • Джикия пропустил 2 последних матча «Спартака» в РПЛ.

Еще по теме:
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке» 3
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко 3
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак» 13
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Червиченко Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1695847136
Неожиданно даже как-то ... Червиченко вышел из запоя или может новый врач нашел способ его лечения ??? )))
Ответить
oyabun
1695883627
Человек несколько игр в запасе, а панику то развели. Будет Жора еще играть, никуда не денется. Восстановится немного, отдохнет, переосмыслит свои действия на поле и снова засверкает аки бриллиант.)
Ответить
Главные новости
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
3
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
3
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
3
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
3
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
3
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
3
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
8
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
3
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
12
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+