Червиченко назвал лучшего игрока «Спартака» – это защитник

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал потерю места в основе защитником команды Георгием Джикией.

«Я не знаю, почему Георгий не выходит. На мой взгляд, это самый качественный, самый лучший игрок в составе «Спартака». Может, есть какая-то физическая усталость. Он на себе тянул всю оборону последние пару лет в одиночку. Может, травма, я не знаю. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» нет футболиста такого уровня. Не то что выше, а даже такого уровня. Это лучший игрок «Спартака».

Срджан Бабич выглядит неплохо пару игр, а Джикия «оттянул» несколько сезонов. Потом из-под Бабича два-три раза забьют. Но вы знаете, как все это в «Спартаке»: сегодня ты лучший, гений, мы тебя носим на руках. Завтра ты предатель, гнать тебя из команды. Это же всем известная формула. Пока Бабич выглядит нормально. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Червиченко.