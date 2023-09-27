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    • Червиченко назвал лучшего игрока «Спартака» – это защитник

    Червиченко назвал лучшего игрока «Спартака» – это защитник

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал потерю места в основе защитником команды Георгием Джикией.

    «Я не знаю, почему Георгий не выходит. На мой взгляд, это самый качественный, самый лучший игрок в составе «Спартака». Может, есть какая-то физическая усталость. Он на себе тянул всю оборону последние пару лет в одиночку. Может, травма, я не знаю. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» нет футболиста такого уровня. Не то что выше, а даже такого уровня. Это лучший игрок «Спартака».

    Срджан Бабич выглядит неплохо пару игр, а Джикия «оттянул» несколько сезонов. Потом из-под Бабича два-три раза забьют. Но вы знаете, как все это в «Спартаке»: сегодня ты лучший, гений, мы тебя носим на руках. Завтра ты предатель, гнать тебя из команды. Это же всем известная формула. Пока Бабич выглядит нормально. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Червиченко.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Его контракт истекает в 2024 году.
    • Джикия пропустил 2 последних матча «Спартака» в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    27.09.2023 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35379

      VVM1964 47 минут назад

      Неожиданно даже как-то ... Червиченко вышел из запоя или может новый врач нашел способ его лечения ??? )))

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