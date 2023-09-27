«Меня бы уволили уже после двух игр!»: Божович – о работе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют.

Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», – сказал Божович.