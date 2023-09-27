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    • «Меня бы уволили уже после двух игр!»: Божович – о работе Абаскаля в «Спартаке»

    «Меня бы уволили уже после двух игр!»: Божович – о работе Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют.

    Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», – сказал Божович.

    • Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
    • Московский клуб идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35374

      VVM1964 9 минут назад

      Давай начнем с того, что ты НИКОГДА не был тренером Спартака, да и вряд-ли будешь ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4420

      ПалкоВводецъ (returned) 33 минуты назад

      Нато и секта. Покупают никому неизвестного физрука. Веруют в него пару лет, а потом ссаными тряпками гонят. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18878

      DVOK68 40 минут назад

      "На его месте должен был быть я...."
      -"Напьёшься-будешь"
      Примерно как в известном фильме...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5510

      Эном айс 1 час назад

      Это потому что ты..
      чёрно
      горец.

      0
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