«Меня бы уволили уже после двух игр!»: Божович – о работе Абаскаля в «Спартаке»

Давай начнем с того, что ты НИКОГДА не был тренером Спартака, да и вряд-ли будешь ...
Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют.
Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», – сказал Божович.
- Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
- Московский клуб идет в РПЛ 4-м.