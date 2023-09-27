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    Шалимов назвал игрока «Зенита» корягой

    Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высоко оценил игру полузащитника Максима Глушенкова в матче с «Зенитом». И раскритиковал форварда петербуржцев Матео Кассьерру. Московская команда победила в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.

    «Глушенков провел отличный матч – гол плюс пас, гол – просто пушка, Кержаков руки не успел поднять.

    Второй гол – после аута «Зенита». «Локо» перекрыл все адреса, вылезти в атаку питерцам было сложно и главным было не потерять мяч. Рядом был Алип, не понимаю, почему торопился Круговой – кидается мяч Алипу и тот бьет в касание на чужую половину поля. Вынос на Барриоса был очень рискованным вариантом, и, пожалуй, самым спорным. Круговой просто поспешил. Не надо было никуда торопиться.

    А Глушенков просто красавец, пять баллов – какой пас отдал, внешней стороной стопы, мимо вратаря и на пустые ворота. Это просто мастер-класс для Кассьерры, который не отдал простой пас на Сергеева. То есть Глушенков проявил высочайший класс, а Касьерра просто коряга», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16434

      Алексей З 1 час назад

      А ещё он назвал " земляным червяком..."

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