Агент Малкома допустил возвращение бразильца в «Зенит»: «Он скучает по России»

Подбивает почву , потому что хочет вернуться после 2026 года , так как в России ему платить ни кто не будет.
Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия не исключил, что форвард вернется в «Зенит». Сейчас бразилец выступает за «Аль-Хиляль». Он забил 6 голов в 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в «Зенит», – сказал агент.
- Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» этим летом за 60 млн евро.
- Бразилец провел за петербургскую команду 109 матчей, в которых забил 42 гола.
- В феврале 2023-го он получил российское гражданство.
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