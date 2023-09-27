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    • Агент Малкома допустил возвращение бразильца в «Зенит»: «Он скучает по России»

    Агент Малкома допустил возвращение бразильца в «Зенит»: «Он скучает по России»

    Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия не исключил, что форвард вернется в «Зенит». Сейчас бразилец выступает за «Аль-Хиляль». Он забил 6 голов в 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

    «Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в «Зенит», – сказал агент.

    • Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» этим летом за 60 млн евро.
    • Бразилец провел за петербургскую команду 109 матчей, в которых забил 42 гола.
    • В феврале 2023-го он получил российское гражданство.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1980

      lek! 19 минут назад

      Подбивает почву , потому что хочет вернуться после 2026 года , так как в России ему платить ни кто не будет.

      0
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      Рейтинг: +1429

      Parham 35 минут назад

      Ещё чего не хватало!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19945

      NewLife 48 минут назад

      "Конечно, Малком скучает по России."
      А гаишники и неоплаченные штрафы скучают по Малкому)))

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      Рейтинг: +10

      Валерий-Самохвалов-vkonta 1 час назад

      Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.

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      Рейтинг: +17979

      Garrincha58 1 час назад

      вернётся когда ему будет за 30? и он будет играть как Ерохин????

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