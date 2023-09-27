Агент Малкома допустил возвращение бразильца в «Зенит»: «Он скучает по России»

Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия не исключил, что форвард вернется в «Зенит». Сейчас бразилец выступает за «Аль-Хиляль». Он забил 6 голов в 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в «Зенит», – сказал агент.