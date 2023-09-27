Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2) и завтра может упустить лидерство

    Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2) и завтра может упустить лидерство

    «Барселона» и «Мальорка» сыграли вничью (2:2) в матче 7-го тура Примеры.

    Прервалась серия из шести побед «Барселоны» подряд.

    Команда Хави осталась на первом месте в турнирной таблице, но может потерять его уже завтра в случае победы «Реала» или «Жироны».

    Испания. Примера. 7-й тур

    Мальорка – Барселона – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мурики, 8; 1:1 – Рафинья, 41; 2:1 – Пратс, 45+3; 2:2 – Марин, 75.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Мальорка» – «Барселона»: 7 тур Примера
    «Мальорка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
    «Барселона» интересуется опорником из Чемпионшипа
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Nikolas777 33 минуты назад

      Мужики, сейчас стартовал новый сезон КХЛ! Советую найти старый сервис прогнозов по фразе: «серебряный прогноз» в любом поиске. Работают более 10 лет. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии на все прогнозы.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+