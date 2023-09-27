Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2) и завтра может упустить лидерство

«Барселона» и «Мальорка» сыграли вничью (2:2) в матче 7-го тура Примеры.

Прервалась серия из шести побед «Барселоны» подряд.

Команда Хави осталась на первом месте в турнирной таблице, но может потерять его уже завтра в случае победы «Реала» или «Жироны».

Испания. Примера. 7-й тур

Мальорка – Барселона – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Мурики, 8; 1:1 – Рафинья, 41; 2:1 – Пратс, 45+3; 2:2 – Марин, 75.

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