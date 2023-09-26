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    Пименов осудил резонансные слова Дзюбы про Семака

    Руслан Пименов раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

    «Это не смешно. Если бы ему было 18 лет и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что‑то доказать.

    А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком», – сказал Пименов.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
    • В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19995

      ilichkadr 2 часа назад

      Правильно, Руслан. Дзюба редиска-не хороший человек.

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