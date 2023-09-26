Пименов осудил резонансные слова Дзюбы про Семака

Руслан Пименов раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

«Это не смешно. Если бы ему было 18 лет и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что‑то доказать.

А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком», – сказал Пименов.