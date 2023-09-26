Пименов осудил резонансные слова Дзюбы про Семака

Правильно, Руслан. Дзюба редиска-не хороший человек.
Руслан Пименов раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.
«Это не смешно. Если бы ему было 18 лет и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что‑то доказать.
А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком», – сказал Пименов.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
- В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.