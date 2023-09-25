Дюков прояснил будущее Карпина в сборной России – семья тренера уедет на ПМЖ в Эстонию

А что, это должно на что то сказываться? Он гражданин этой страны и с этим гражданством стал тренером сборной. Вполне может продолжать тренировать, приезжая в Россию. Примеров тому немало.
Президент РФС Александр Дюков ответил, продолжит ли Валерий Карпин тренировать сборную России.
- В середине сентября Карпин в интервью допустил свой уход из «Ростова» и сборной.
- Он возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
- Семья тренера летом уедет на ПМЖ в Эстонию – его жена подтвердила.
«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», – сказал Дюков.