Дюков прояснил будущее Карпина в сборной России – семья тренера уедет на ПМЖ в Эстонию

Президент РФС Александр Дюков ответил, продолжит ли Валерий Карпин тренировать сборную России.

В середине сентября Карпин в интервью допустил свой уход из «Ростова» и сборной.

Он возглавляет национальную команду с июля 2021 года.

Семья тренера летом уедет на ПМЖ в Эстонию – его жена подтвердила.

«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», – сказал Дюков.