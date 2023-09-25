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    • Дюков прояснил будущее Карпина в сборной России – семья тренера уедет на ПМЖ в Эстонию

    Дюков прояснил будущее Карпина в сборной России – семья тренера уедет на ПМЖ в Эстонию

    Президент РФС Александр Дюков ответил, продолжит ли Валерий Карпин тренировать сборную России.

    • В середине сентября Карпин в интервью допустил свой уход из «Ростова» и сборной.
    • Он возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
    • Семья тренера летом уедет на ПМЖ в Эстонию – его жена подтвердила.

    «Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», – сказал Дюков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1546

      SLADE2019 2 часа назад

      А что, это должно на что то сказываться? Он гражданин этой страны и с этим гражданством стал тренером сборной. Вполне может продолжать тренировать, приезжая в Россию. Примеров тому немало.

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