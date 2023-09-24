По ходу гаСпром втихоря надавил на рпл, чтобы по 8 иностранцев можно было в старте выпускать. В голубином педо-рио просто нет уже российских игроков.
Приводим стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив». Игра начнется в 16:30 по мск.
«Зенит»: Кержаков, Алип, Эракович, Караваев, Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Фернандес, Изидор, Кассьерра
Главный тренер: Сергей Семак
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«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Баринов, Карпускас, Пиняев, Миранчук, Глушенков, Дзюба
Главный тренер: Михаил Галактионов