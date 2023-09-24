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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 9 тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 9 тур РПЛ

    Приводим стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Зенит»«Локомотив». Игра начнется в 16:30 по мск.

    «Зенит»: Кержаков, Алип, Эракович, Караваев, Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Фернандес, Изидор, Кассьерра

    Главный тренер: Сергей Семак

    ___________________________________________________________________________________

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Баринов, Карпускас, Пиняев, Миранчук, Глушенков, Дзюба

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1439

      Номэд 38 минут назад

      По ходу гаСпром втихоря надавил на рпл, чтобы по 8 иностранцев можно было в старте выпускать. В голубином педо-рио просто нет уже российских игроков.

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      Рейтинг: +7701

      Semenycch 40 минут назад

      Зенит опять играет с пятью защитниками.

      0
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      Рейтинг: +44

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 48 минут назад

      Снова по Матч ТВ не показывают по основному

      1
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