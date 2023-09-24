Бонгонда рассказал, за счет чего «Спартак» добился трех побед подряд

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал серию из трех сухих побед.

«У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем всe, чтобы продолжить еe дальше.

Что случилось со «Спартаком» после паузы на матчи сборных? Мы поговорили с друг другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия. Но когда ты играешь за «Спартак» и не побеждаешь – у тебя должны возникать серьeзные вопросы к себе. Мы поговорили все вместе и начали менять ситуацию в правильную сторону», – сказал конголезец.