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    • Бонгонда рассказал, за счет чего «Спартак» добился трех побед подряд

    Бонгонда рассказал, за счет чего «Спартак» добился трех побед подряд

    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал серию из трех сухих побед.

    «У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем всe, чтобы продолжить еe дальше.

    Что случилось со «Спартаком» после паузы на матчи сборных? Мы поговорили с друг другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия. Но когда ты играешь за «Спартак» и не побеждаешь – у тебя должны возникать серьeзные вопросы к себе. Мы поговорили все вместе и начали менять ситуацию в правильную сторону», – сказал конголезец.

    • Накануне «Спартак» победил в 9-м туре РПЛ «Динамо» (1:0).
    • У Тео гол на 7-й минуте.
    • «Спартак» отстает от 1-го места на 2 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19825

      NewLife 56 минут назад

      "Мы поговорили с друг другом внутри команды."
      Оказывается, достаточно было поговорить))) Боюсь, разговорный жанр это не совсем то, что нужно для побед.

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