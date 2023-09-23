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  • Ловчев: «Внутри «Спартака» что-то происходит, раз Джикии нет в составе»

Ловчев: «Внутри «Спартака» что-то происходит, раз Джикии нет в составе»

23 сентября 2023, 20:19
19

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о потере Георгием Джикией места в основе «Спартака».

«Неожиданность для меня – то, что нет Джикии в составе. Значит, что-то такое во взаимоотношениях внутри происходит. Для меня непонятно, почему Джикия не попадает в состав. Однозначно: он сильнее Алексиса Дуарте, но выходит парагваец», – написал Ловчев.

  • Главный тренер Гильермо Абаскаль на прошлой неделе на вопрос об отсутствии Джикии в основе сказал: «Стараюсь выпускать на поле лучших».
  • У Георгия летом истечет контракт.
  • Он брал с командой РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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rash1959
1695492087
В голове у тебя что то происходит. Джикию правильно присадили, сильно тормозит.
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Shak71
1695492168
И уже две сухих победы в чемпионате)
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Baggio1986
1695492179
Дуарте сегодня очень хорош был,если не считать один момент,ну и Бабич вне конкуренции
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timon2401
1695492732
чем это Джикия сильнее то???? тем что пас толком отдать не может? или тем что медлителен на поле?? Георгий теперь видимо больше занят своей личной командой чем той за которую играет
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DVOK68
1695492801
Происходит.Третий матч подряд насухую.Вот и ответ Серафимычу)
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oyabun
1695492987
Причем здесь взаимоотношения, когда Джикия просто перестал играть, двигаться по полю? Получает мяч от вратаря и без движения либо отдает ему же назад, либо ближайшему игроку рядом. Какая польза от такого игрока команде?
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Томик
1695499615
Происходит. Не в форме Георгий. Что тому виной, банальное отсутствие конкуренции до недавнего момента или проблемы глубже? Не знаю.
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ScarlettOgusania
1695505009
наличие телеграм-канала у Ловчева вовсе не означает, что можно нести ахинею в нём для почтенной публики, Джикия резко сдал, потому и не попадает в основу, Дуарте и Бабич на сегодня лучшая пара ЦЗ в Спартаке, и Абаскаль не враг сам себе, чтобы ставить на игру более слабых!
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ivany4
1695512280
С Ловчевым что-то происходит, раз он не знает, что Джикия играет на уколах. Причем не играет, а мучается сам и команду мучает. Отдохнет в "легком" тренировочном отпуске, подтянет здоровье и физику, и тогда снова на поле в основе. Да и Дуарте вроде как освоился в команде. Косяков практически уже нет, да и по позиции играет нормально.
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Freyd
1695542070
ну как бы Дуарте и Джикия не на одной позиции играют
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