Ловчев: «Внутри «Спартака» что-то происходит, раз Джикии нет в составе»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о потере Георгием Джикией места в основе «Спартака».
«Неожиданность для меня – то, что нет Джикии в составе. Значит, что-то такое во взаимоотношениях внутри происходит. Для меня непонятно, почему Джикия не попадает в состав. Однозначно: он сильнее Алексиса Дуарте, но выходит парагваец», – написал Ловчев.
- Главный тренер Гильермо Абаскаль на прошлой неделе на вопрос об отсутствии Джикии в основе сказал: «Стараюсь выпускать на поле лучших».
- У Георгия летом истечет контракт.
- Он брал с командой РПЛ.
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева