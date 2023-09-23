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    • Ловчев: «Внутри «Спартака» что-то происходит, раз Джикии нет в составе»

    Ловчев: «Внутри «Спартака» что-то происходит, раз Джикии нет в составе»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о потере Георгием Джикией места в основе «Спартака».

    «Неожиданность для меня – то, что нет Джикии в составе. Значит, что-то такое во взаимоотношениях внутри происходит. Для меня непонятно, почему Джикия не попадает в состав. Однозначно: он сильнее Алексиса Дуарте, но выходит парагваец», – написал Ловчев.

    • Главный тренер Гильермо Абаскаль на прошлой неделе на вопрос об отсутствии Джикии в основе сказал: «Стараюсь выпускать на поле лучших».
    • У Георгия летом истечет контракт.
    • Он брал с командой РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +10050

      САДЫЧОК 28 минут назад

      Его нет-потому что, он медленный и вообще не уровень Спартака !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      k611 39 минут назад

      Результаты с позиции пропущенных мячей сами за себя говорят. Тут тренер прав, что посадил капитана на лавку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Боров мясной 49 минут назад

      Если в обороне без Джикии лучше, то зачем он нужен в основе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Опорник1984 50 минут назад

      Для Георгия сейчас время собраться. надо показать свою сильную игру. Он наш капитан и лидер команды.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10050

      САДЫЧОК > Опорник1984 28 минут назад

      Ваш , это чей ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16316

      Алексей З 59 минут назад

      Не надо самим раздувать скандалы. Джикия вне состава , потому что Бабич сильнее.
      С ним какое-то спокойствие взади.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34392

      oyabun 1 час назад

      Причем здесь взаимоотношения, когда Джикия просто перестал играть, двигаться по полю? Получает мяч от вратаря и без движения либо отдает ему же назад, либо ближайшему игроку рядом. Какая польза от такого игрока команде?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18812

      DVOK68 1 час назад

      Происходит.Третий матч подряд насухую.Вот и ответ Серафимычу)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shak71 > DVOK68 21 минуту назад

      Ну в одном из них Джи сыграл)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      timon2401 1 час назад

      чем это Джикия сильнее то???? тем что пас толком отдать не может? или тем что медлителен на поле?? Георгий теперь видимо больше занят своей личной командой чем той за которую играет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +754

      Baggio1986 1 час назад

      Дуарте сегодня очень хорош был,если не считать один момент,ну и Бабич вне конкуренции

      5
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shak71 1 час назад

      И уже две сухих победы в чемпионате)

      3
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