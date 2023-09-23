Ловчев: «Внутри «Спартака» что-то происходит, раз Джикии нет в составе»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о потере Георгием Джикией места в основе «Спартака».

«Неожиданность для меня – то, что нет Джикии в составе. Значит, что-то такое во взаимоотношениях внутри происходит. Для меня непонятно, почему Джикия не попадает в состав. Однозначно: он сильнее Алексиса Дуарте, но выходит парагваец», – написал Ловчев.