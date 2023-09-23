РПЛ. «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:1) и догнали лидирующий «Краснодар»

Очень рад за К.С. клуб с минимальными иностранцами и хороший боевой состав, хотя тоже где чуть-чуть везет, но везет тем кто этого хочет, поздравляю вас с победой, вы также как Ростов, денех минимум а вы наверху, думаю скоро и Ростов прибавит удачи всем, кроме питерской помойки
«Крылья Советов» дома выиграли у «Сочи» со счетом 2:1 в 9-м туре чемпионата России.
Самарцы дважды забили до перерыва, гости отыграли один мяч в компенсированное ко второму тайму время.
Набрав три очка, «Крылья» опередили «Зенит» и догнали в таблице РПЛ лидирующий «Краснодар».
Сочинцы остались в зоне переходных матчей.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Крылья Советов (Самара) – Сочи – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Салтыков, 4; 2:0 – Рахманович, 41; 2:1 – Нобоа (с пенальти), 90+7.