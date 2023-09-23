РПЛ. «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:1) и догнали лидирующий «Краснодар»

«Крылья Советов» дома выиграли у «Сочи» со счетом 2:1 в 9-м туре чемпионата России.

Самарцы дважды забили до перерыва, гости отыграли один мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Набрав три очка, «Крылья» опередили «Зенит» и догнали в таблице РПЛ лидирующий «Краснодар».

Сочинцы остались в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Крылья Советов (Самара) – Сочи – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Салтыков, 4; 2:0 – Рахманович, 41; 2:1 – Нобоа (с пенальти), 90+7.

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