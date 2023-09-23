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    • РПЛ. «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:1) и догнали лидирующий «Краснодар»

    РПЛ. «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:1) и догнали лидирующий «Краснодар»

    «Крылья Советов» дома выиграли у «Сочи» со счетом 2:1 в 9-м туре чемпионата России.

    Самарцы дважды забили до перерыва, гости отыграли один мяч в компенсированное ко второму тайму время.

    Набрав три очка, «Крылья» опередили «Зенит» и догнали в таблице РПЛ лидирующий «Краснодар».

    Сочинцы остались в зоне переходных матчей.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Сочи – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Салтыков, 4; 2:0 – Рахманович, 41; 2:1 – Нобоа (с пенальти), 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2110

      Suvorov71 1 минуту назад

      Очень рад за К.С. клуб с минимальными иностранцами и хороший боевой состав, хотя тоже где чуть-чуть везет, но везет тем кто этого хочет, поздравляю вас с победой, вы также как Ростов, денех минимум а вы наверху, думаю скоро и Ростов прибавит удачи всем, кроме питерской помойки

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      Рейтинг: +2211

      nominum 17 минут назад

      И это команда, которая в прошедшем сезоне болталась на дне таблицы. Красавцы. В РПЛ скучно было бы без Самары.

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      Рейтинг: +27370

      slavutiq70 41 минуту назад

      Крылышки не плохо взлетели ...так держать Самара ....

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      Рейтинг: +520

      aldo conte 45 минут назад

      Что за вратари у "Крыльев"? В прошлой игре Ломаев привёз пенальти, в этой - Овсянников. Зачем сбивать игрока, когда мяч уходил и он бы его не достал. "Крылья" победили не без везенья (на 77 минуте Бейл выручил, была одна перекладина), долго это продолжаться не может. Футбольный Бог всем отмеряет везенья поровну, так что...

      1
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      Рейтинг: +22267

      derrik2000 50 минут назад

      Как один из подавляющего большинства матчей ЭТОГО чемпионата: весь матч можно не смотреть, достаточно будет опасных моментов и в концовке - счёт на табло.
      Скучненько, однако...
      От Крыльев ТАКОГО ПРИ СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКАХ, честно говоря, не ожидал. ((

      1
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      Рейтинг: +27370

      slavutiq70 > derrik2000 38 минут назад

      Однако крылья забили 21 мяч больше всех к слову и взлетели на 1 место пусть и не все игры сыграны в туре ....так что лучше так чем наш весёлый футбол Абаскаля ....

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      Рейтинг: +24496

      Persona_non_Grata > slavutiq70 31 минуту назад

      Чей футбол лучше посмотрим ближе к зимнему перерыву, а еще лучше к 30 туру !...

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      Рейтинг: +22267

      derrik2000 > slavutiq70 8 минут назад

      "так что лучше так чем наш весёлый футбол Абаскаля ...."

      Ну, ЭТО - ДА.
      Так называемые НАШИ ПОЛЗАЮТ по полю, и, создаётся ощущение, что при подходе к чужой штрафной игрочишки только на поле знакомятся друг с другом. В прочем, в защите точно такая же ситуация... (((

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