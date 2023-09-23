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    • «Эмполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Эмполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» – «Интер», 5 тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 13:30 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы:

    «Эмполи»: Бериша, Берешиньский, Луперто, Пеццелла, Валюкевич, Грасси, Канчельерри, Малех, Бастони, Камбьяги, Дестор.

    Главный тренер: Паоло Дзанетти

    «Интер»: Зорммер, Дармиан, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Эмполи» – «Интер»

    Источник: «Бомбардир»

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