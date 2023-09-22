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    Экс-игрок «Ахмата» рассказал о премиальных от Кадырова

    Дмитрий Смирнов, бывший игрок «Ахмата», высказался о почетном президенте клуба Рамзане Кадырове.

    «Кадыров – щедрый человек. На хороших эмоциях мог сделать двойные премиальные. У него были дополнительные подарки. Насколько я помню, кому-то мог подарить машину. Но это, конечно, не каждую игру, а раз в полгода мог выписать супербонус кому-то из особо, по его мнению, отличившихся футболистов. Кадыров любил футбол. Ходил на все домашние игры. После удачных матчей заходил в раздевалку, поздравлял, поддерживал команду по полной.

    Чувствовал ли напряжение, когда Кадыров был в раздевалке? Нет, насколько я помню, он редко был после проигранных матчей. Заходил всегда на позитиве. Мы выиграем, а он с хорошими эмоциями, все радостные. Поэтому не то что напряжение, а была больше радость. Кадыров мог зайти и сказать: «Сегодня двойные». После этого не то что напряжение, а полный восторг.

    Двойные премиальные за победы над московскими командами и «Зенитом»? Да, за топов. Помню, мы обыграли «Зенит» со счeтом 3:2 и были двойные. Понятно, что за «Амкар» (не в обиду ему и другим командам) нам такие премиальные никто не давал», – сказал Смирнов.

    • Игрок принадлежал «Тереку» в 2009-2011 годах.
    • Он провел за команду в РПЛ 10 матчей.
    • В 2003 году Смирнов был в «Спартаке».

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    Источник: «РБ Спорт»

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