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  • Колумбийскому футболисту, прилетевшему на просмотр в топ-клуб РПЛ, грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду

Колумбийскому футболисту, прилетевшему на просмотр в топ-клуб РПЛ, грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду

22 сентября 2023, 16:16
17

Игрок «Интернасьонала» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо рискует оказаться в российской тюрьме.

Колумбийцу грозит до семи лет заключения за контрабанду – он привeз в Россию золотое колье из редкого материала с бриллиантами стоимостью более 2,5 млн рублей.

22-летний футболист прилетел на просмотр в неназванный топ-клуб РПЛ

«Дорогие брюлики забрали – это оказался стратегически важный материал. Багаж привлeк внимание сотрудников аэропорта Пулково в Петербурге.

Когда рентген показал что-то очень блестящее, парня отвели на кромку для беседы. Легионер, прилетевший из Стамбула, пояснил, что колье EL BRILLANTE joyas предназначено его другу-футболисту. Но какому – говорить не стал.

Экспертиза же, назначенная ФТС России, показала, что стоимость брюликов аж 2,622 миллиона рублей. Кроме того, материал, из которого они сделаны, относится к стратегически важным – перевозить через границы его запрещено.

Теперь молодому Альфредо грозит до семи лет тюрьмы», – сообщает телеграм-канал Mash.

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Интернасьонал
Комментарии (17)
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Октавиус
1695389432
Кажется, сенсационный трансфер "Зенита" не доехал https://bombardir.ru/news/706914-gendirektor-zenita-my-blizki-k-sensacionnomu-transferu
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JTherry
1695390125
к бом.жам из Колумбарии уголовник-контрабандист подъехал с кокаином и брюликами в багаже, Марио и Вендел не дождались "багажа", а бом.жи - трансфера-сенсации...)) но загремел будущий бо.мж не менее сенсационно - на таможне, под "черные" руки...)))
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Napaleon Banapart
1695390758
Отжали копье...
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Таврида
1695390960
Д, Б! Скоро трусы как контрабанду будут снимать...
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шахта Заполярная
1695391172
Точно к педикулезным ехал, что то нет их, а то они первые всегда дерьмо на вентилятор накидывают на всех ветках. Сорвался супер трансфер. Все немытые на Неве.........
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Эном айс
1695392439
Веселится и ликует фесь народ)) Зачёт бомбе за интригу на лопате.
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moskowcity-petrv
1695392706
Видимо на досмотре была сорока
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vsolon
1695397043
кто то под суетился.....обломал супер трансфер...)))
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Romeo 123
1695398119
В спартаг я так понимаю там все такие промесы, плюс гражданство
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шахта Заполярная
1695403937
Зашел на сайт и пахнуло дерьмом, посмотрел, а там педикулезные подключились.
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