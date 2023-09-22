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    • Колумбийскому футболисту, прилетевшему на просмотр в топ-клуб РПЛ, грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду

    Колумбийскому футболисту, прилетевшему на просмотр в топ-клуб РПЛ, грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду

    Игрок «Интернасьонала» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо рискует оказаться в российской тюрьме.

    Колумбийцу грозит до семи лет заключения за контрабанду – он привeз в Россию золотое колье из редкого материала с бриллиантами стоимостью более 2,5 млн рублей.

    22-летний футболист прилетел на просмотр в неназванный топ-клуб РПЛ

    «Дорогие брюлики забрали – это оказался стратегически важный материал. Багаж привлeк внимание сотрудников аэропорта Пулково в Петербурге.

    Когда рентген показал что-то очень блестящее, парня отвели на кромку для беседы. Легионер, прилетевший из Стамбула, пояснил, что колье EL BRILLANTE joyas предназначено его другу-футболисту. Но какому – говорить не стал.

    Экспертиза же, назначенная ФТС России, показала, что стоимость брюликов аж 2,622 миллиона рублей. Кроме того, материал, из которого они сделаны, относится к стратегически важным – перевозить через границы его запрещено.

    Теперь молодому Альфредо грозит до семи лет тюрьмы», – сообщает телеграм-канал Mash.

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    Источник: Mash

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +729

      Октавиус 10 минут назад

      Кажется, сенсационный трансфер "Зенита" не доехал

      https://bombardir.ru/news/706914-gendirektor-zenita-my-blizki-k-sensacionnomu-transferu

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