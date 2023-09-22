Колумбийскому футболисту, прилетевшему на просмотр в топ-клуб РПЛ, грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду

Игрок «Интернасьонала» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо рискует оказаться в российской тюрьме.

Колумбийцу грозит до семи лет заключения за контрабанду – он привeз в Россию золотое колье из редкого материала с бриллиантами стоимостью более 2,5 млн рублей.

22-летний футболист прилетел на просмотр в неназванный топ-клуб РПЛ

«Дорогие брюлики забрали – это оказался стратегически важный материал. Багаж привлeк внимание сотрудников аэропорта Пулково в Петербурге.

Когда рентген показал что-то очень блестящее, парня отвели на кромку для беседы. Легионер, прилетевший из Стамбула, пояснил, что колье EL BRILLANTE joyas предназначено его другу-футболисту. Но какому – говорить не стал.

Экспертиза же, назначенная ФТС России, показала, что стоимость брюликов аж 2,622 миллиона рублей. Кроме того, материал, из которого они сделаны, относится к стратегически важным – перевозить через границы его запрещено.

Теперь молодому Альфредо грозит до семи лет тюрьмы», – сообщает телеграм-канал Mash.