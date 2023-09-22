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    РФС ответил Слуцкому, что на его школу «не дали ни копейки»

    В РФС уличили во лжи бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    Ранее Слуцкий, комментируя свой штраф за оскорбление журналиста, заявил: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать».

    «За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16293

      Алексей З 7 минут назад

      " Расходы на участие" это что , за заявку в детских соревнованиях ?
      Цинники , с детей гребёте , ничего святого.

      0
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      Рейтинг: +774

      RUSARM 1 час назад

      Слуцкий физрук-это уже давно все поняли,а теперь еще и пистопол!!!

      0
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      Рейтинг: +25297

      bset 1 час назад

      Ну если это правда, то очередное разочарование в Слуцком. Зачем он стал блоггером вместо того, чтобы заниматься футболом? И скромным можно быть узнаваемым и медийным - для этого шутом не надо быть.

      1
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      Рейтинг: +6257

      Питерский князь 1 час назад

      :)))))
      И вмех и грех.
      С футболом разобраться не могут, а деньги считать умеют!

      0
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