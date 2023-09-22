РФС ответил Слуцкому, что на его школу «не дали ни копейки»

В РФС уличили во лжи бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий, комментируя свой штраф за оскорбление журналиста, заявил: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать».

«За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.