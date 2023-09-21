Непомнящий рассказал, кто сильнее – Россия или Камерун

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал новость об организации товарищеского матча между сборными России и Камеруна.
- Игра состоится 12 октябре.
- Матч должен пройти в Москве на «ВТБ Арене».
«То, что матч состоится в России, можно назвать победой. Камерун – команда статусная, одна из сильнейших команд Африки.
99 процентов футболистов сборной Камеруна играют в неплохих европейских клубах. Камерун не слабее сборной России, как мне кажется», – сказал Непомнящий.
Источник: «Спорт-Экспресс»