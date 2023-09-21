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  • Экс-тренер «Зенита» назвал единственный клуб в России, который всегда ноет

Экс-тренер «Зенита» назвал единственный клуб в России, который всегда ноет

21 сентября 2023, 15:24
38

Экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался о новом формате Фонбет Кубка России.

– В целом вам нравится Кубок России? Не создается впечатления, что он дублирует чемпионат?

– Все мы понимаем, что если бы были еврокубки, такого турнира не было бы. А так хороший кубок, немного «навороченный», правда. Что касается дублирования чемпионата, то для футболистов всегда лучше играть, чем тренироваться. Тут же запасные игроки получают практику, причем на регулярной основе.

Смотрите вчерашние матчи: никто из тренеров не выпустил ключевых игроков, разве что на замены. И потом руководители клубов сами голосовали за такой формат Кубка России. Потом, правда, стали ныть. Но ныть у нас может только один клуб – «Спартак» Москва. Он ноет всегда, у него все плохо.

Другие клубы РПЛ спокойно играют на неделе между турами чемпионата. Тренеры могут попробовать новые тактические варианты, активно используют ротацию. Турнир, на мой взгляд, – интересный. Особенно – на стадии плей-офф, когда команды РПЛ выходят из группы и присоединяются к остальным. Там начинается настоящая кубковая «рубка».

В прошлом сезоне, вспомните, какой интересный был финал между «Краснодаром» и ЦСКА. У меня формула Кубка России не вызывает отторжения.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Раппопорт Борис
Комментарии (38)
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oyabun
1695299652
Нашли у кого спрашивать - у представителя антинародного псевдочемпиона. Другого ответа и не могло быть у них.
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Persona_non_Grata
1695299672
А давайте спросим, что по этому поводу скажут тренеры или экс-тренеры Спартака ...
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NewLife
1695299867
Да, конешна, тупой шелудивый тренер, вещающий, как положено, через желтую помойку рб спорт, очень прав, особенно про то, как Спартак жаловался в европейские инстанции - ой, виноват, ошибся, это блекло-радужные жаловались))))
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JTherry
1695300450
"ныть у нас может только один клуб..." - газпрём-бо.мжарня из Питера, сборище помоечных евреев...)
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Alemann
1695301825
Прав. Они и здесь ноют. Точнее, визжат.
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шахта Заполярная
1695305697
А кто такой рапапорт, что то я такого не припомню, да хотя он мне и .... не нужен что бы я его помнил. Вот кто нытики так это твои педикулезные, все европу слезами залили на Спартак жаловались, даже в спортлото жалобу писали. Как судьи честно не подсуживая отсудят, то ЭСК завалено нытьем и скулежом. Присмотрись к бревну в своем глазу. ПОДЛОЕ ВСЕ ЖЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
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НикКин
1695305900
Не согласен самый скулящий клуб это зенит и его фанаты такие же как клуб
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Skull_Boy
1695305947
Ага, точно только Семак имея в составе 56 игроков не может найти 11 на кубок
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zigbert
1695306316
Начудил Раппопорт. В розыгрыше Кубка России у Спартака как раз идет все отлично.
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timon2401
1695308773
Ещё одно чудило про Спартак вспомнило))) прям не живется им спокойно без самого популярного клуба страны..завидуют бедолаги
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