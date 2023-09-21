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    • Экс-тренер «Зенита» назвал единственный клуб в России, который всегда ноет

    Экс-тренер «Зенита» назвал единственный клуб в России, который всегда ноет

    Экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался о новом формате Фонбет Кубка России.

    – В целом вам нравится Кубок России? Не создается впечатления, что он дублирует чемпионат?

    – Все мы понимаем, что если бы были еврокубки, такого турнира не было бы. А так хороший кубок, немного «навороченный», правда. Что касается дублирования чемпионата, то для футболистов всегда лучше играть, чем тренироваться. Тут же запасные игроки получают практику, причем на регулярной основе.

    Смотрите вчерашние матчи: никто из тренеров не выпустил ключевых игроков, разве что на замены. И потом руководители клубов сами голосовали за такой формат Кубка России. Потом, правда, стали ныть. Но ныть у нас может только один клуб – «Спартак» Москва. Он ноет всегда, у него все плохо.

    Другие клубы РПЛ спокойно играют на неделе между турами чемпионата. Тренеры могут попробовать новые тактические варианты, активно используют ротацию. Турнир, на мой взгляд, – интересный. Особенно – на стадии плей-офф, когда команды РПЛ выходят из группы и присоединяются к остальным. Там начинается настоящая кубковая «рубка».

    В прошлом сезоне, вспомните, какой интересный был финал между «Краснодаром» и ЦСКА. У меня формула Кубка России не вызывает отторжения.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1196

      Айболид 9 минут назад

      Зачем так громко и обиженно хрюкать ? Не надо , на правду не обижаются .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5442

      Эном айс 16 минут назад

      Во беготня-то началась обидевшихся нытиков..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +552

      Alemann 18 минут назад

      Прав. Они и здесь ноют. Точнее, визжат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31077

      JTherry 41 минуту назад

      "ныть у нас может только один клуб..." - газпрём-бо.мжарня из Питера, сборище помоечных евреев...)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1196

      Айболид > JTherry 11 минут назад

      У-тю-тю , кто это тут водичку готов возить ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6512

      subbotaspartak 42 минуты назад

      Нормальный пацан с русской фамилией высказался.... за сколько?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +753

      Fju-2 45 минут назад

      Дель Боске шарит)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19777

      NewLife 51 минуту назад

      Да, конешна, тупой шелудивый тренер, вещающий, как положено, через желтую помойку рб спорт, очень прав, особенно про то, как Спартак жаловался в европейские инстанции - ой, виноват, ошибся, это блекло-радужные жаловались))))

      3
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      Рейтинг: +6248

      Питерский князь 53 минуты назад

      Срамтак- это позор РПЛ!
      Сборище преступников и гомиков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8726

      nik55 > Питерский князь 27 минут назад

      позор что ты родился таким тупым----помойный князь

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      Ответить
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      Рейтинг: +24457

      Persona_non_Grata 54 минуты назад

      А давайте спросим, что по этому поводу скажут тренеры или экс-тренеры Спартака ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34369

      oyabun 54 минуты назад

      Нашли у кого спрашивать - у представителя антинародного псевдочемпиона. Другого ответа и не могло быть у них.

      4
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