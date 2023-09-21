Экс-тренер «Зенита» назвал единственный клуб в России, который всегда ноет

Экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался о новом формате Фонбет Кубка России.

– В целом вам нравится Кубок России? Не создается впечатления, что он дублирует чемпионат?

– Все мы понимаем, что если бы были еврокубки, такого турнира не было бы. А так хороший кубок, немного «навороченный», правда. Что касается дублирования чемпионата, то для футболистов всегда лучше играть, чем тренироваться. Тут же запасные игроки получают практику, причем на регулярной основе.

Смотрите вчерашние матчи: никто из тренеров не выпустил ключевых игроков, разве что на замены. И потом руководители клубов сами голосовали за такой формат Кубка России. Потом, правда, стали ныть. Но ныть у нас может только один клуб – «Спартак» Москва. Он ноет всегда, у него все плохо.

Другие клубы РПЛ спокойно играют на неделе между турами чемпионата. Тренеры могут попробовать новые тактические варианты, активно используют ротацию. Турнир, на мой взгляд, – интересный. Особенно – на стадии плей-офф, когда команды РПЛ выходят из группы и присоединяются к остальным. Там начинается настоящая кубковая «рубка».

В прошлом сезоне, вспомните, какой интересный был финал между «Краснодаром» и ЦСКА. У меня формула Кубка России не вызывает отторжения.