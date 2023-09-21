Быстров резко отреагировал на неучастие Захаряна в матче «Сосьедада» в ЛЧ

Владимир Быстров высказался о том, что полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не сыграл с «Интером» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Матч завершился ничьей 1:1.
- Захарян был в заявке, но на поле его не выпустили.
«Чтобы его увидеть хотя бы с выходом на замену, ему много усилий нужно приложить. Там никто за красивые глаза, за прошлые заслуги выпускать не будет.
Захарян? А кто это? Это человек, который провел один удачный сезон, а потом уехал случайно в «Реал Сосьедад»? Там нужно каждый день доказывать», – заявил Быстров.
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Источник: «Матч ТВ»