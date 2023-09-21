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    • Быстров резко отреагировал на неучастие Захаряна в матче «Сосьедада» в ЛЧ

    Быстров резко отреагировал на неучастие Захаряна в матче «Сосьедада» в ЛЧ

    Владимир Быстров высказался о том, что полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не сыграл с «Интером» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    • Матч завершился ничьей 1:1.
    • Захарян был в заявке, но на поле его не выпустили.

    «Чтобы его увидеть хотя бы с выходом на замену, ему много усилий нужно приложить. Там никто за красивые глаза, за прошлые заслуги выпускать не будет.

    Захарян? А кто это? Это человек, который провел один удачный сезон, а потом уехал случайно в «Реал Сосьедад»? Там нужно каждый день доказывать», – заявил Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16284

      Алексей З 32 минуты назад

      Просто оставьте Захаряна в покое.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2629

      Челнинец 53 минуты назад

      Так и есть, зимой уже могут в аренду отправить.

      0
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