В среду, 20 сентября, состоится матч «Реал Сосьедад» – «Интер». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Сан-себастьянцы идут на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды шесть очков, набранные в пяти играх национального первенства. В последних пяти матчах команда трижды сыграла вничью, выиграла одну встречу, и потерпела одно поражение.

«Нерадзурри» лидируют в чемпионате Италии. Команда в последних пяти играх одержала пять побед, в том числе, разгромив «Фиорентину» со счетом 4:0, и ярко победив «Милан» – 5:1. В активе команды 12 очков, набранные в четырех матчах чемпионата Италии.

Факты

Команды ранее встречались друг с другом два раза – одну победу одержал «Интер», а один раз успех праздновали футболист испанского клуба.

Наш прогноз на игру

«Интер» набрал хороший ход, и наверняка команда не будет сбавлять обороты. Испанский клуб наверняка постарается оказать сопротивление, но «нерадзурри» возьмут свои три очка. Наш прогноз – победа «Интера» (2.27).