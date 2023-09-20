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    • «Реал Сосьедад» – «Интер»: прогноз на матч 1 тура Лиги чемпионов, 20 сентября

    «Реал Сосьедад» – «Интер»: прогноз на матч 1 тура Лиги чемпионов, 20 сентября

    В среду, 20 сентября, состоится матч «Арсенал» – ПСВ. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Реал Сосьедад»

    Сан-себастьянцы идут на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды шесть очков, набранные в пяти играх национального первенства. В последних пяти матчах команда трижды сыграла вничью, выиграла одну встречу, и потерпела одно поражение.

    «Интер»

    «Нерадзурри» лидируют в чемпионате Италии. Команда в последних пяти играх одержала пять побед, в том числе, разгромив «Фиорентину» со счетом 4:0, и ярко победив «Милан» – 5:1. В активе команды 12 очков, набранные в четырех матчах чемпионата Италии.

    Факты

    Команды ранее встречались друг с другом два раза – одну победу одержал «Интер», а один раз успех праздновали футболист испанского клуба.

    Наш прогноз на игру

    «Интер» набрал хороший ход, и наверняка команда не будет сбавлять обороты. Испанский клуб наверняка постарается оказать сопротивление, но «нерадзурри» возьмут свои три очка. Наш прогноз – победа «Интера» (2.27).

    Источник: Бомбардир

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