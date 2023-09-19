Лига чемпионов. «Милан» не смог забить «Ньюкаслу» (0:0), нанеся 25 ударов

ньюкасл просто днина, если с миланом он не смогли даже полумомента сделать то бд и псж их вперед ногами вынесут,пассажиры в группе смерти. Как они вообще в лч вышли из "топ супер мега лиги апл"
«Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Команды не смогли отличиться. «Милан» нанес 25 ударов по воротам английского клуба.
«Ньюкасл» сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов впервые за 21 год.
Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
Милан (Италия) – Ньюкасл (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция