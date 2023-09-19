Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Лига чемпионов. «Милан» не смог забить «Ньюкаслу» (0:0), нанеся 25 ударов

    Лига чемпионов. «Милан» не смог забить «Ньюкаслу» (0:0), нанеся 25 ударов

    «Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Команды не смогли отличиться. «Милан» нанес 25 ударов по воротам английского клуба.

    «Ньюкасл» сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов впервые за 21 год.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Милан (Италия) – Ньюкасл (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Обзор матча «Милан» – «Ньюкасл»: голы и лучшие моменты (видео)
    Стали известны стартовые составы на матч «Милан» – «Ньюкасл»: 1 тур Лига Чемпионов
    Фанат «Ньюкасла» получил ножевое ранение после нападения в Милане 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12649

      DeStar 1 час назад

      ньюкасл просто днина, если с миланом он не смогли даже полумомента сделать то бд и псж их вперед ногами вынесут,пассажиры в группе смерти. Как они вообще в лч вышли из "топ супер мега лиги апл"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 