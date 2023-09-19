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    • «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гварлиола

    «Црвена Звезда»: Глазер, Драдович, Родич, Мияйлович, Стаменич, Крассо, Кангва, Букари, Митрович, Олайинка, Лучич.

    Главный тренер: Бакхар Барак

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити»«Црвена Звезда»

    Манчестер Сити-Црвена Звезда смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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