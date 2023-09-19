Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гварлиола

«Црвена Звезда»: Глазер, Драдович, Родич, Мияйлович, Стаменич, Крассо, Кангва, Букари, Митрович, Олайинка, Лучич.

Главный тренер: Бакхар Барак