Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Гомес, Эрнандес, Альварес, Силва, Луис, Фоден, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гварлиола

«Црвена Звезда»: Глазер, Драгович, Родич, Джига, Мияйлович, Иванич, Стаменич, Букари, Ин Бом, Митрович, Ндиайе.

Главный тренер: Бакхар Барак