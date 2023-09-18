Бензема считает, что Саудовская Аравия идет к званию лучшей лиги мира

Пусть скупят всех игроков АПЛ.
Пусть эта лига умрет, пусть будут бегать рыжие гомики.
:)))
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не исключил, что чемпионат Саудовской Аравии станет сильнейшим в мире.
«Местная лига идет к тому, чтобы стать лучшей в мире. Для этого нужно увеличивать количество профессиональных игроков в командах. Это будет развивать чемпионат», – сказал Бензема.
- В летнее окно саудовцы суммарно потратили на трансферы 846 миллионов евро.
- Контракт Бензема рассчитан до 2026 года.
- Он обладатель «Золотого мяча».