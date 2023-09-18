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    • Бензема считает, что Саудовская Аравия идет к званию лучшей лиги мира

    Бензема считает, что Саудовская Аравия идет к званию лучшей лиги мира

    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не исключил, что чемпионат Саудовской Аравии станет сильнейшим в мире.

    «Местная лига идет к тому, чтобы стать лучшей в мире. Для этого нужно увеличивать количество профессиональных игроков в командах. Это будет развивать чемпионат», – сказал Бензема.

    • В летнее окно саудовцы суммарно потратили на трансферы 846 миллионов евро.
    • Контракт Бензема рассчитан до 2026 года.
    • Он обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Sports,fr

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    Сегодня, 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6170

      Питерский князь 2 часа назад

      Пусть скупят всех игроков АПЛ.
      Пусть эта лига умрет, пусть будут бегать рыжие гомики.
      :)))

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