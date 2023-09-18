Мамаев пошутил над парижанами, выступив в роли их «полководца»

Ну и на хрена нам это - на бомбардире от своего "палковводца" уже тошнит !!! (((
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев посетил с женой Надин Париж.
Пара записала небольшой скетч с участием спортсмена. Он встал на пешеходном переходе перед толпой и представил себя в качестве ее предводителя.
«Полководец Павел. Французы уже не те, в России его бы поняли», – написала жена Мамаева.
- Полузащитник завершил карьеру в феврале.
- Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».
- В 2018-2019 годах Мамаев был в тюрьме.