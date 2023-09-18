Мамаев пошутил над парижанами, выступив в роли их «полководца»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев посетил с женой Надин Париж.

Пара записала небольшой скетч с участием спортсмена. Он встал на пешеходном переходе перед толпой и представил себя в качестве ее предводителя.

«Полководец Павел. Французы уже не те, в России его бы поняли», – написала жена Мамаева.