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    • Мамаев пошутил над парижанами, выступив в роли их «полководца»

    Мамаев пошутил над парижанами, выступив в роли их «полководца»

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев посетил с женой Надин Париж.

    Пара записала небольшой скетч с участием спортсмена. Он встал на пешеходном переходе перед толпой и представил себя в качестве ее предводителя.

    «Полководец Павел. Французы уже не те, в России его бы поняли», – написала жена Мамаева.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24380

      Persona_non_Grata 57 минут назад

      Ну и на хрена нам это - на бомбардире от своего "палковводца" уже тошнит !!! (((

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      Рейтинг: +2430

      CSKA471 1 час назад

      Комментировать бесполезно это

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      Рейтинг: +6170

      Питерский князь 2 часа назад

      И приятно же так позорятся?
      Остается спросить, а чего ведро на голоау не одел и в руки не взял швабру?
      Тогда бы, точно, Мамаева бы точно все поняли и узнали!
      :)))

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      Рейтинг: +29

      Царь Бомжей 2 часа назад

      Сказочный

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