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    • Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос на голове Абаскаля»

    Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос на голове Абаскаля»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой вновь негативно высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    Ранее испанец ответил на критику со стороны Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

    «Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс. Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет.

    Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. Просто правда никому не нравится», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2155

      almanev 30 минут назад

      Как-то рано у Мостового деменция началась

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      k611 1 час назад

      Одни понты. Выиграй как тренер хоть что-нибудь, тогда и хвали себя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5035

      Ziklop 1 час назад

      Александр зато он побед одержит, как тренер больше, чем у тебя волос на голове!
      а ты в шоу к дрочиле , у вас менталитет гавнюков!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16218

      Алексей З 1 час назад

      Ну каждый раз говорить одно и тоже , признак нездоровья.
      Александр кичится , что играл в Европе , но Страсбур и Сельта в своих лигах клубы второй десятки, так что его достижения мягко говоря не выдающиеся.
      Скромнее надо быть.

      4
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      Рейтинг: +8721

      nik55 1 час назад

      в каждой заднице затычки уже здесь

      2
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      Рейтинг: +6324

      fakeid 1 час назад

      этой лохматой гниде (к сожалению, подпитерского происхождения) желаю: 1) постричься. 2) перестать **здеть на всех подряд. 3) называть себя царём. 4) призывать в каждом интервью смотреть свои голы. 5) выйти замуж за губерниева, такие мудаки просто обязаны стать супружеской парой.

      4
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      Рейтинг: +6160

      Питерский князь 1 час назад

      Тратить своё время, чтобы посмотреть исторю 1 педикулеза, чтобы выяснить сколько волос у второго педикулеза на голове.
      Мне заняться нечем, но не до такой же степени.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +4021

      шахта Заполярная > Питерский князь 1 час назад

      Ты лучше займись подсчетом своих блох кот по мойный.

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