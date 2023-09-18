Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос на голове Абаскаля»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой вновь негативно высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

Ранее испанец ответил на критику со стороны Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

«Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс. Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет.

Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. Просто правда никому не нравится», – сказал Мостовой.