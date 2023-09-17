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    • Семак ответил, планирует ли «Зенит» подписывать свободных агентов

    Семак ответил, планирует ли «Зенит» подписывать свободных агентов

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что клуб подпишет новых игроков в ближайшее время.

    Александр Медведев недавно говорил, что в «Зените» ждут сенсационный трансфер. Правильно понимаем, что сенсационным трансфером назвали переход Вильсона Изидора?

    – Нет. Я думаю, Александр Иванович имел в виду Барбоскина, которого удалось подписать (улыбается).

    – Какова вероятность что клуб пополнят футболисты, которые сейчас свободные агенты?

    – Вероятность такая существует, у нас есть возможность включить в заявку еще одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть. Может получиться, может не получиться. Наверное, маловероятно.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    17.09.2023 23:30
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    Комментарии (3)
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    paracetamol
    1694983224
    А чего бы игрока уровня Неймара не подписать, я согласен.
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    Питерский князь
    1695016175
    А кого теперь, Фрая из Футурамы? :)))
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    raritet
    1695025750
    Как бы кто не ругал Газпром, но нужно отдать должное, без этой составляющей наша лига никогда бы не имела возможность любоваться голами Халка. А ради чего собственно этот вид спорта? Сейчас уже трудно представить что 11 полевых игроков и все россияне и в течении 10 лет играют за один и тот же клуб . И тренер один на 10 лет. Представили? Многие уже догадались наверное. Правильно. Это не Спартак.
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