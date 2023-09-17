Семак ответил, планирует ли «Зенит» подписывать свободных агентов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что клуб подпишет новых игроков в ближайшее время.

– Александр Медведев недавно говорил, что в «Зените» ждут сенсационный трансфер. Правильно понимаем, что сенсационным трансфером назвали переход Вильсона Изидора?

– Нет. Я думаю, Александр Иванович имел в виду Барбоскина, которого удалось подписать (улыбается).

– Какова вероятность что клуб пополнят футболисты, которые сейчас свободные агенты?

– Вероятность такая существует, у нас есть возможность включить в заявку еще одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть. Может получиться, может не получиться. Наверное, маловероятно.