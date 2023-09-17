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    • Подробности переговоров «Локомотива» с экс-игроком сборной Франции

    Подробности переговоров «Локомотива» с экс-игроком сборной Франции

    Стали известны детали переговоров «Локомотива» по поводу трансфера свободного агента Жозуа Гилявоги. Его можно подписать вне трансферного окна.

    • Последние 9 лет защитник Гилявоги провел в «Вольфсбурге».
    • У игрока 1 матч в Примере за «Атлетико».
    • В 2013-2015 годах футболист провел 7 матчей за сборную Франции.

    «Сторона игрока хочет получить двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Паровозы предлагают 1,35 миллиона и договор на год с опцией продления, если сыграет 65% матчей.

    Француза рассматривают как центрбэка, хотя он может сыграть и в опорной зоне. Это серьезный футболист с опытом, который вполне способен помочь команде Михаила Галактионова укрепить центр обороны. Михалыч дал добро на его переход, но это маловероятно из-за высоких требований игрока.

    Одновременно с «Локо» Гилявоги ведет переговоры с другим командами, в том числе с аравийского полуострова. Свой ответ он должен дать москвичам в понедельник. Иначе, по мнению клуба, может не хватить времени, чтобы оформить все документы, пройти медосмотр и его заявить», – написал инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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