Подробности переговоров «Локомотива» с экс-игроком сборной Франции

Стали известны детали переговоров «Локомотива» по поводу трансфера свободного агента Жозуа Гилявоги. Его можно подписать вне трансферного окна.

Последние 9 лет защитник Гилявоги провел в «Вольфсбурге».

У игрока 1 матч в Примере за «Атлетико».

В 2013-2015 годах футболист провел 7 матчей за сборную Франции.

«Сторона игрока хочет получить двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Паровозы предлагают 1,35 миллиона и договор на год с опцией продления, если сыграет 65% матчей.

Француза рассматривают как центрбэка, хотя он может сыграть и в опорной зоне. Это серьезный футболист с опытом, который вполне способен помочь команде Михаила Галактионова укрепить центр обороны. Михалыч дал добро на его переход, но это маловероятно из-за высоких требований игрока.

Одновременно с «Локо» Гилявоги ведет переговоры с другим командами, в том числе с аравийского полуострова. Свой ответ он должен дать москвичам в понедельник. Иначе, по мнению клуба, может не хватить времени, чтобы оформить все документы, пройти медосмотр и его заявить», – написал инсайдер Иван Карпов.