Агент Малкома допустил, что бразилец вернется в Россию

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, сообщил, что форвард в будущем может вернуться в Россию.

«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», – сказал агент.