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    Агент Малкома допустил, что бразилец вернется в Россию

    Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, сообщил, что форвард в будущем может вернуться в Россию.

    «Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», – сказал агент.

    • Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» этим летом за 60 млн евро.
    • Бразилец провел за петербургскую команду 109 матчей, в которых забил 42 гола.
    • В феврале 2023-го он получил российское гражданство.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19693

      NewLife 1 час назад

      Детская загадка: "туда, сюда, обратно - тебе и мне приятно" ? Секс ? Ответ неверный - качели)) Чем больше переходов, тем больше агентские комиссионные.

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      Рейтинг: +6885

      Давид59 > NewLife 1 час назад

      Ежу понятно. Агент и "агентские" - два однокоренных слова

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