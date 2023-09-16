Агент Малкома допустил, что бразилец вернется в Россию

Детская загадка: "туда, сюда, обратно - тебе и мне приятно" ? Секс ? Ответ неверный - качели)) Чем больше переходов, тем больше агентские комиссионные.
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, сообщил, что форвард в будущем может вернуться в Россию.
«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», – сказал агент.
- Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» этим летом за 60 млн евро.
- Бразилец провел за петербургскую команду 109 матчей, в которых забил 42 гола.
- В феврале 2023-го он получил российское гражданство.