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    Абаскаль ответил на сравнения с Романцевым

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на сравнения с Олегом Романцевым.

    – На старте прошлого сезона вы использовали ромб, но до этого такой схемы в вашей карьере не было. Почему вы выбрали ее?

    – Нет, в молодежной команде «Севильи» использовал ромб. Все зависит от футболистов, а не от моего желания. Если есть хорошие вингеры, то можно играть широко, если нет, то надо действовать поуже.

    Я взял команду, посмотрел ее матчи, познакомился с ребятами, оценил их качества. И убедился, что возможности играть широко у нас нет. Ромб был одним из вариантов, который подходил под тот набор игроков. Он хорошо ложится под вертикальные обостряющие передачи, позволяет заходить в штрафную с большим количеством футболистов.

    Сейчас ситуация совсем другая: у нас есть и Квинси, и Зиньковский, и Хесус, и Тео. Двое с правой ногой, двое – с левой. Мы можем играть так весь матч – делать замены, не терять темп.

    – Из-за ромба вас начали сравнивать с Олегом Романцевым, который часто использовал его в победные 90-е. Вы в курсе?

    – Что-то такое слышал, да. У него был сверхатакующий стиль, тот футбол принес «Спартаку» много титулов. Рад, что кому-то показалось, что мы похожи. У нас с Олегом Романцевым были встречи. Мы пересекались на тренировках, на разных мероприятиях. Это легенда клуба, мнение такого человека важно знать, пусть мы и люди из разных поколений.

    – Романцев привел «Спартак» к чемпионству в 35…

    – …получается, еще год есть. Давай (сказал по-русски)!

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    Источник: Sports.ru

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