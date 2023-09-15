Зобнин оценил новичков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о новичках клуба.

Московскую команду летом пополнили: Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич.

«Все ребята разные, но у каждого есть сильные футбольные качества. Мы усилили многие позиции классными игроками. Они уже приносят пользу команде, а когда адаптация окончательно пройдет, надеюсь, станет еще лучше.

Важно, чтобы новые футболисты стабильно показывали свой уровень и в матчах, и в тренировочном процессе. Зачастую игроки, приехавшие в Россию из более сильных чемпионатов, первые месяцы проявляют себя очень ярко, а потом по разным причинам сбавляют темп. В изменениях состава всегда есть и плюсы, и минусы. Что перевесит, покажет время.

На сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию: это очень крутой уровень конкуренции! Каждый должен расти и показывать свой лучший футбол. Поэтому я надеюсь, что на дистанции эта ротация поможет нам прогрессировать и добиваться положительного результата», – сказал Зобнин.