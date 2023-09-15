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    Зобнин оценил новичков «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о новичках клуба.

    Московскую команду летом пополнили: Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич.

    «Все ребята разные, но у каждого есть сильные футбольные качества. Мы усилили многие позиции классными игроками. Они уже приносят пользу команде, а когда адаптация окончательно пройдет, надеюсь, станет еще лучше.

    Важно, чтобы новые футболисты стабильно показывали свой уровень и в матчах, и в тренировочном процессе. Зачастую игроки, приехавшие в Россию из более сильных чемпионатов, первые месяцы проявляют себя очень ярко, а потом по разным причинам сбавляют темп. В изменениях состава всегда есть и плюсы, и минусы. Что перевесит, покажет время.

    На сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию: это очень крутой уровень конкуренции! Каждый должен расти и показывать свой лучший футбол. Поэтому я надеюсь, что на дистанции эта ротация поможет нам прогрессировать и добиваться положительного результата», – сказал Зобнин.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24254

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Рома, ты сам то тоже ВЕСЬМА не стабилен ((

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