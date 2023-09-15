Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Неймар и Мбаппе отписались друг от друга в соцсетях

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Аль-Хиляля» Неймар отписались друг от друга в соцсетях.

    У футболистов были напряженные отношения. Перед уходом из «ПСЖ» в августе Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе был рад его уходу из парижского клуба.

    • Неймар продан «Аль-Хилялю» за 90 миллионов евро.
    • Бразилец провел в Париже 6 лет.
    • Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года.

    Новости по теме
    ФИФА назвала 12 претендентов на премию лучшему игроку года, Хвича – в списке 1
    Новичок «Пари НН» рассказал встречах с Неймаром и Мбаппе в «ПСЖ»
    Во Франции назвали два клуба, которые поспорят за Мбаппе в 2024 году 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21755

      Cleaner 1 час назад

      Неймар и Мбаппе отписались друг от друга в соцсетях??!

      БОМБАРДИР, это точно нужно помещать в ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ??????????????????????????????

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 