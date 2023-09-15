Неймар и Мбаппе отписались друг от друга в соцсетях??!

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Аль-Хиляля» Неймар отписались друг от друга в соцсетях.

У футболистов были напряженные отношения. Перед уходом из «ПСЖ» в августе Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе был рад его уходу из парижского клуба.