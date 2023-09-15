Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал совместное фото с Велингтоном

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал фотографию гендиректора клуба Романа Бабаева с защитником «Сан-Паулу» Велингтоном во время переговоров по видеосвязи.

По данным инсайдера Фабио Алейшо, трансфер не был завершен из-за «бюрократических процедур и небольшого количества времени, оставшегося до закрытия окна».

«Чемпионат» сообщил, что 22-летний бразилец провалил медосмотр.

Велингтон выступает на позиции левого защитника.

Он провел за «Сан-Паулу» 103 матча: 2 гола, 10 ассистов.

Фото: телеграм-канал Кирилла Брейдо.