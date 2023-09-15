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    • Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал совместное фото с Велингтоном

    Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал совместное фото с Велингтоном

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал фотографию гендиректора клуба Романа Бабаева с защитником «Сан-Паулу» Велингтоном во время переговоров по видеосвязи.

    По данным инсайдера Фабио Алейшо, трансфер не был завершен из-за «бюрократических процедур и небольшого количества времени, оставшегося до закрытия окна».

    «Чемпионат» сообщил, что 22-летний бразилец провалил медосмотр.

    • Велингтон выступает на позиции левого защитника.
    • Он провел за «Сан-Паулу» 103 матча: 2 гола, 10 ассистов.

    Фото: телеграм-канал Кирилла Брейдо.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +197

      Бывалый1488 1 час назад

      Да увольнять Бабаева надо вместе с Мовсесяном и всей селекцией.

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