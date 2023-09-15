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    • Алейшо назвал реальную причину срыва трансфера Велингтона в ЦСКА: это не провал медосмотра

    Алейшо назвал реальную причину срыва трансфера Велингтона в ЦСКА: это не провал медосмотра

    Бразильский журналист Фабио Алейшо объяснил срыв трансфера защитника «Сан-Паулу» Велингтона а ЦСКА.

    Ранее «Чемпионат» сообщил, что 22-летний бразилец провалил медосмотр.

    «После нескольких дней напряженных переговоров между «Сан-Паулу» и ЦСКА трансфер не был завершен из-за бюрократических процедур по получению TMS, а также из-за небольшого количества времени, оставшегося до закрытия окна.

    Велингтон семь дней назад играл за олимпийскую сборную Бразилии. Он нормально тренировался и часто играет за «Сан-Паулу». Какая серьезная проблема могла у него возникнуть на медицинском осмотре?

    Globo Esporte пишет, что Велингтону был оформлен билет, и он должен был отправиться в Москву в четверг вечером (по бразильскому времени). И действительно проблема по регистрации в системе ФИФА и получение TMS», – написал Алейшо в телеграме.

    • Велингтон выступает на позиции левого защитника.
    • Он провел за «Сан-Паулу» 103 матча: 2 гола, 10 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +195

      Бывалый1488 6 минут назад

      Да гнать поганой метлой Бабаева и всю селекцию!

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