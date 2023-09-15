Алейшо назвал реальную причину срыва трансфера Велингтона в ЦСКА: это не провал медосмотра

Бразильский журналист Фабио Алейшо объяснил срыв трансфера защитника «Сан-Паулу» Велингтона в ЦСКА.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 22-летний бразилец провалил медосмотр.

«После нескольких дней напряженных переговоров между «Сан-Паулу» и ЦСКА трансфер не был завершен из-за бюрократических процедур по получению TMS, а также из-за небольшого количества времени, оставшегося до закрытия окна.

Велингтон семь дней назад играл за олимпийскую сборную Бразилии. Он нормально тренировался и часто играет за «Сан-Паулу». Какая серьезная проблема могла у него возникнуть на медицинском осмотре?

Globo Esporte пишет, что Велингтону был оформлен билет, и он должен был отправиться в Москву в четверг вечером (по бразильскому времени). И действительно проблема по регистрации в системе ФИФА и получение TMS», – написал Алейшо в телеграме.