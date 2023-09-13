«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» сыграют в матче 5-го тура АПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 16 сентября.
- Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Мулинекс».
- Начало – в 14:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»
- Встречу можно посмотреть на «Бомбардире».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»
- победа «Вулверхэмптона» – 7.10
- ничья – 5.00
- победа «Ливерпуля» – 1.45
Источник: Бомбардир