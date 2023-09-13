Почему Санчо не нравится тен Хагу – Эрика бесят два негативных качества игрока

СМИ стали известны причины недовольства главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага своим полузащитником Джейдоном Санчо.
Нидерландцу не нравятся в игроке два качества: непунктуальность и медлительность. В этом тен Хага поддерживают и другие футболисты манчестерцев. Им тоже не нравится отношение Санчо к тренировкам.
- Накануне игрок и тренер обменялись публичными претензиями.
- Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.
- Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи в соцсетях.
Источник: The Athletic