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    • Почему Санчо не нравится тен Хагу – Эрика бесят два негативных качества игрока

    Почему Санчо не нравится тен Хагу – Эрика бесят два негативных качества игрока

    СМИ стали известны причины недовольства главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага своим полузащитником Джейдоном Санчо.

    Нидерландцу не нравятся в игроке два качества: непунктуальность и медлительность. В этом тен Хага поддерживают и другие футболисты манчестерцев. Им тоже не нравится отношение Санчо к тренировкам.

    • Накануне игрок и тренер обменялись публичными претензиями.
    • Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.
    • Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи в соцсетях.

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    Источник: The Athletic

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    13.09.2023 22:59
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