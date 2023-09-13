Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Сулейманова назвал человека, из-за которого сорвался переход форварда в «Локомотив»

    Агент Сулейманова назвал человека, из-за которого сорвался переход форварда в «Локомотив»

    Вадим Шпинев, агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, сообщил о срыве трансфера форварда в «Локомотив».

    «Главной проблемой перехода Тимура является личность генерального директора Леонченко. Он на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист – не уровень «Локомотива».

    Но тут же возникает вопрос, как можно было подписывать таких игроков, как Раконьяц, Мампасси и т. д., и при этом так утверждать? Леонченко осуществлял эти трансферы и приводил этих людей в клуб.

    Именно Леонченко настоял на уходе из клуба Сулейманова, но подписал Никитина из «Факела», который так ни разу и не сыграл за «Локомотив». В случае успешного возвращения Тимура в клуб Леонченко распишется в своей профнепригодности.

    Сейчас Леонченко хотел привести очередного иностранца, но это ни к чему не привело. В нынешнее финансовое состояние дел «Локомотива» их вогнало «эффективное» управление генерального директора клуба. Десятки миллионов евро были потрачены безвозвратно. Вот и все. Леонченко не нужно, чтобы у Тимура все получилось. Тогда все увидят, что его амбиции и профессиональные качества близки к нулю.

    Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Тимур будет футболистом ротации, так как у клуба есть более мастеровитый и опытный нападающий – Артем Дзюба. Тимур понимает, что его ожидает.

    Высоких запросов от футболиста и агента нет. Мы пошли на всевозможные и благоприятные для клуба уступки. Зарплата Тимура полностью бы вписывалась в концепцию оплаты труда футболистов клуба», – сказал Шпинев.

    • Сулейманов – воспитанник «Локомотива».
    • В прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим бомбардиром «Пари НН» с 10 голами.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1 миллион евро.

    Новости по теме
    Два клуба РПЛ ведут борьбу за лучшего бомбардира «Пари НН» в прошлом сезоне
    «Локомотив» рассматривает трансфер лучшего бомбардира «Пари НН» в прошлом сезоне 1
    ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Пари НН» в этом сезоне 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 