Агент Сулейманова назвал человека, из-за которого сорвался переход форварда в «Локомотив»

Вадим Шпинев, агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, сообщил о срыве трансфера форварда в «Локомотив».

«Главной проблемой перехода Тимура является личность генерального директора Леонченко. Он на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист – не уровень «Локомотива».

Но тут же возникает вопрос, как можно было подписывать таких игроков, как Раконьяц, Мампасси и т. д., и при этом так утверждать? Леонченко осуществлял эти трансферы и приводил этих людей в клуб.

Именно Леонченко настоял на уходе из клуба Сулейманова, но подписал Никитина из «Факела», который так ни разу и не сыграл за «Локомотив». В случае успешного возвращения Тимура в клуб Леонченко распишется в своей профнепригодности.

Сейчас Леонченко хотел привести очередного иностранца, но это ни к чему не привело. В нынешнее финансовое состояние дел «Локомотива» их вогнало «эффективное» управление генерального директора клуба. Десятки миллионов евро были потрачены безвозвратно. Вот и все. Леонченко не нужно, чтобы у Тимура все получилось. Тогда все увидят, что его амбиции и профессиональные качества близки к нулю.

Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Тимур будет футболистом ротации, так как у клуба есть более мастеровитый и опытный нападающий – Артем Дзюба. Тимур понимает, что его ожидает.

Высоких запросов от футболиста и агента нет. Мы пошли на всевозможные и благоприятные для клуба уступки. Зарплата Тимура полностью бы вписывалась в концепцию оплаты труда футболистов клуба», – сказал Шпинев.